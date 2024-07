Cât mai stă în picioare coaliția PSD-PNL ANALIZĂ

Neînțelegerile dintre PSD și PNL pe tema datei la care ar urma să aibă loc alegerile prezidențiale, care au culminat cu o serie de consultări cu partidele politice demarate de Marcel Ciolacu, ar putea duce chiar și la ruperea Coaliției, avertizează analiștii.

Premierul Marcel Ciolacu a chemat la Guvern partidele din Opoziție pentru a discuta despre data la care ar urma să aibă loc alegerile prezidențiale. Rând pe rând, la Palatul Victoria, au ajuns Elena Lasconi (USR), George Simion (AUR), Diana Soşoacă (SOS), dar si reprezentanții UDMR, PUSL sau minorități, urmând ca marți să fie chemate la discuții și alte partide mai mici.

În paralel, Nicolae Ciucă, a convocat Biroul Politic Național al PNL, iar la finalul ședinței liderul liberalilor a declarat că toţi membrii BPN au fost de acord să susţină desfăşurarea alegerilor prezidenţiale la termen, adică în noiembrie, dând asigurări că liberalii vor continua să-și îndeplininească „îndatorirea de a asigura guvernarea României, ţinând cont de toate provocările şi ameninţările care sunt de jur împrejur”.

Negocierile de la Guvern au fost organizate după ce PNL și PSD nu au căzut de acord pe tema calendarului pentru alegerile prezidențiale. PSD ar vrea ca scrutinul să aibă loc toamna, iar PNL iarna.

„Ţopăiala pe calendar afectează această încredere între parteneri şi din punctul meu de vedere trebuie să înceteze”, a declarat, vineri, prim-ministrul, în contextul în care aceasta trebuia să fie ultima zi pentru adoptarea hotărârii de guvern care ar fi programat primul tur al alegerilor pe data de 15 septembrie și cel de-al doilea pe 29 septembrie.

"Onoarea nu este numai pe panouri, onoarea este şi în discuţiile în cadrul coaliţiei”, a continuat Ciolacu, cu referire la Nicolae Ciucă,

„Atunci când vine vorba de alegerile prezidențiale, trebuie să rămânem în prevederile legale și în termenele legale”, a replicat Ciucă, după ce liberalii au înaintat anterior mai multe propuneri în care primul tur să aibă loc la 29 septembrie, sau chiar în noiembrie sau decembrie.

Ce spun specialiștii

„Adevărul” a cerut opinia specialiștilor cu privire la imaginea de moment a acestor neînțelegeri pe tema alegerilor prezidențiale, dacă demersurile actuale pot adânci și mai mult scandalul din coaliție și cât mai stă în picioare coaliția PSD-PNL dacă tensiunile cresc.

Astfel, în ce privește decizia premierului de a convoca consultări cu partidele politice pentru stabilirea datei alegerilor prezidenţiale, politologul George Jiglău consideră că acestea nu ar adânci scandalul din coaliție.

„Consultările în sine nu cred că sunt sau ar trebui să fie motiv de adâncire a scandalului, nici nu-l presimt în momentul acesta ca pe un scandal neapărat, chiar dacă e o tensiune evidentă. Consultările sunt niște discuții între partide, nu cred că e ceva rău, pe lucruri care contează. M-aș bucura să fie mai dese astfel de consultări. Nu vorbim de consultările formale, am văzut critica asta la adresa consultărilor lui Ciolacu, că numai președintele face consultări cu partidele, nu e genul acela de consultări, sunt niște discuții mai degrabă informale le percep eu. Nu mi se pare că cineva ar putea avea o problemă cu faptul că se discută. Sigur că sunt nuanțele acestea că au chemat-o pe doamna Șoșoacă, până la urmă sunt partide parlamentare, dar discuțiile între liderii politici de la mai multe partide nu mi se pare că au ce să dăuneze oricui în așa fel încât să devină un motiv de scandal”, a afirmat George Jiglău.

Analistul consideră, pe de altă parte, că ce va spune la finalul acestora președintele PSD, Marcel Ciolacu, „ar putea să devină un motiv de adâncire a tensiunilor” din coaliție.

„E posibil ca de fapt aceste consultări să creeze un context prin care premierul să invoce un acord mai larg sau solicitări din partea mai multor lideri politici, ca să-și justifice o dorință pe care o are deja. Acea concluzie care îi aparține premierului s-ar putea ea însăși să devină un motiv de adâncire a tensiunilor”, a explicat Jiglău, adăugând că astfel de „consultări sunt un element de context”, spune Jiglău.

Iar în ce privește continuitatea actualei coaliții de guvernare, George Jiglău arată că nici PSD, nici PNL, nu au „o alternativă în momentul acesta pentru guvernare”.

„Nu cred că vreunul dintre cele două partide are o alternativă în momentul acesta pentru guvernare, o alternativă care să excludă din discuție AUR, pe doamna Șoșoacă, și nu cred că vreunul dintre partide își dorește acum, în prag de alegeri, după ce au invocat stabilitatea luni întregi, acum dintr-o dată să conlucreze pentru a destabiliza complet situația. Acum e clar că se dau niște dispute acolo. E clar că sunt păreri divergente. Nu cred că vreunul dintre cele două partide în momentul ăsta și nici măcar după alegerile parlamentare de la final de an, are vreo variantă mai bună decât continuarea unei astfel de coaliții, în condițiile în care influența și numărul de mandate pe care le au în Parlament partidele problematice e în creștere”, a spus George Jiglău.

„Cu USR deocamdată nu pare nimeni dispus să discute, chiar dacă am văzut niște critici care denotă mai degrabă simpatie între doamna Elena Lasconi și domnul Nicolae Ciucă. Dar una peste alta, acum, o altă formulă de guvernare, alta decât să implice cele două partide și acum și pentru după alegeri, nu pare să se întrevadă”, a adăugat politologul.

Turcan: Dacă va continua conflictul cu PNL, guvernarea va avea zilele numărate

Iar analistul politic Valeriu Turcan consideră benefice consultările pentru de-tensionarea situației, însă dacă scandalul va continua „guvernarea va avea zilele numărate”.

„Consultările cu partidele sunt menite să arate deschiderea și disponibilitatea la dialog a premierului. Este o modalitate de a reduce presiunea, pentru că toate celelalte partide vor să evite alegerile în noiembrie.

În esență, planul domniei sale acesta rămâne, dar nu știe cum o poate face fără un conflict major, în care s-ar găsi singur împotriva tuturor. Dacă va continua conflictul cu PNL, guvernarea va avea zilele numărate. La bază, PSD și PNL nu își doresc acest lucru, organizațiile vor stabilitate și predictibilitate în guvernare”, a declarat Valeriu Turcan.