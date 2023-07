Cât de bogați sunt miniștrii din cabinetul Ciolacu. Case de vacanțe, bijuterii și tablouri de zeci de mii de euro

Miniștrii din guvernul Ciolacu au început să își publice declarațiile de avere după ce au fost numiți în funcții la jumătatea lunii iunie. Demnitarii dețin case de vacanțe, bijuterii și tablouri de mii de euro, dar și sute de mii de lei în conturi sau depozite bancare.

Ministrul Afacerilor Interne nu deține terenuri, clădiri sau autoturisme pe numele său, însă în perioada 2000 – 2022 a dobândit ceasuri în valoare de 20.000 de euro și obiecte de artă de 25.000 de euro. Cătălin Predoiu a înstrăinat, în 2022 și 2023, două autoturisme pentru suma de 20.000 de euro, respectiv 29.670 de lei.

În conturi, șeful MAI deține peste 25.000.000 de lei, având și acțiuni sau părți sociale în societăți comerciale în valoare de 230 de lei. Predoiu a abținut în anul 2022 un salariu de 153.312 de lei în calitate de ministru al Justiției și 119.772 de lei pentru membru de drept în cadrul Consiliului Superior al Magistraturii.

Angel Tîlvăr nu deține terenuri sau imobile, însă pe numele său apar trei autoturisme și o șalupă. Ministrul Apărării Naționale nu are niciun credit și deține în conturi peste 80.000 de lei și 35.000 de euro. În anul 2022, social democratul a încasat suma de 117.467 de lei în calitate de senator și 261.160 de lei ca șef al MApN.

Ministrul Educației are pe numele său două terenuri, un apartament și o casă de locuit în municipiul București, dar și două autoturisme. Ligia Deca are în conturi peste 100.000 de lei și 13.000 de euro. Totodată, aceasta are deschise trei credite bancare.

Demnitarul a încasat în anul 2022 un salariu de 38.328 de lei în calitate de ministru al Educației, suma de 45.665 de lei dintr-un contract de lector universitar cu SNSPA și 7.050 de lei din chirii.

Raluca Turcan deține un teren agricol în județul Constanța, un teren extravilan în județul Ilfov și un apartament în județul Sibiu, dar și autoturism. Ministrul Culturii a dobândit între anii 2008 și 2022 bijuterii în valoare de 15.000 de euro. Liberala are în conturi peste 49.000 de lei și 308.000 de euro și mai multe fonduri de investiții în valoare de 66.169 de lei. De asemenea, Raluca Turcan deține titluri de stat în valoare de 18.000 de lei și are deschis un credit scadent în anul 2025. În calitate de deputat aceasta a încasat în anul 2022 o indemnizație de 131.412 de lei.

Noua șefă a MAE deține un teren intravilan în județul Prahova și altul în județul Mureș, două apartamente și o casă de locuit în București, o casă de vacanță în județul Prahova și o casă de locuit în județul Mureș, dar și două autoturisme. Luminița Odobescu a strâns în conturi peste 120.000 de lei, 159.000 de euro și depozite bancare de peste 130.000 de lei. Aceasta a încasat în anul 2022 un salariu de 153.312 de lei în calitate de consilier prezidențial și suma de 1.080 de lei din două contracte cu IDR București.

Ministrul Dezvoltării are pe numele său două terenuri agricole, unul forestier și două intravilane, o casă de locuit și un apartament în județul Brașov și deține un autoturism. În anul 2023 a vândut un autoturism cu suma de 20.000 de lei și are în conturi peste 62.000 de lei, 19.947 de dolari, 10.295 de euro, depozite bancare în valoare de peste 255.000 de lei și hârtii de valoare de 60.000 de lei. În anul 2022, Adrian Veștea a încasat un salariu de 164.778 de lei în calitate de vicepreședinte al Consiliului Județean Brașov și 1.046 de lei din chirii.

Noul ministru al Digitalizării are pe numele său un teren intravilan în județul Bistrița Năsăud și două autoturisme. Bogdan Ivan a strâns în conturi puțin peste 270.000 de lei și peste 45.000 de euro și deține mai multe criptomonede, în valoare totală de peste 18.000 de dolari. Oficialul are și două credite scadente în 2025 și 2023.

În declarația de avere acesta a menționat și două daruri de botez în valoare de 19.350 de euro și 205.000 de lei. Bogdan Ivan a încasat în calitate de deputat o indemnizație de 137.256 de lei pe anul 2022.

Alina Gorghiu deține un teren extravilan în comuna Mogoșoaia din Ilfov, o casă și un apartament în municipiul București. Ministrul a dobândit în anul 2020, prin donație, tablouri în valoare de 8.000 de euro.

În conturi, ministrul Justiției are peste 450.00 de lei, aproximativ 39.000 de euro și 1.345 de dolari. Gorghiu a acord și mai multe împrumuturi în nume personal, în valoare de 100.000 de lei, 150.000 de dolari și 535.541 de lei și deține hârtii de valoare (titluri de stat, certificate, obligațiuni) în valoare de 462.000 de dolari și 283.000 de euro.

În anul 2022, ministrul Justiției a încasat o indemnizație de senator de 156.228 de lei și a obținut venituri din investiții (obligațiuni cupon) de 21.620 de dolari și 4.624 de euro.

Noul ministru al Economiei deține un teren intravilan, o casă de locuit și un apartament în județul Prahova. Ștefan Radu Oprea a obținut, în perioada 1994-2011, bijuterii în valoare de 40.000 de euro.

Potrivit declarației de avere, social-democratul nu are în conturi sume mai mari de 5.000 de euro, însă are are deschis un credit bancar scadent în anul 2031. În anul 2022, a obținut o indemnizație de senator de 146.016 lei, fiind singurul său venit.

Ministrul Agriculturii deține un singur apartament în județul Olt, fără să aibă pe numele său vreun autoturism sau teren. Acesta a înstrăinat, în anul 2022, un autoturism pentru suma de 82.500 de lei.

Florin Barbu nu are în conturi sume mai mari de 5.000 de euro, însă are deschise patru credite bancare, dintre care trei scadente în 2023 și unul în 2031

În anul 2022, actualul ministru al Agriculturii a încasat o indemnizație de deputat de 141.636 lei și suma de 12.850 de lei din chirii. De asemenea, Florin Barbu a câștigat și suma de 877 de lei la LOTO.

Marcel Boloș, cel mai bogat în conturi

Ministrul Finanțelor deține un teren extravilan și un apartament în județul Bihor, un alt apartament în Cluj Napoca și niciun autoturism pe numele său. Marcel Boloș a strâns aproximativ 132.000 de lei în conturile bancare și aproximativ 880 .000 de lei în depozitele bancare. Totodată, acesta deține și mai multe acțiuni la trei societăți comerciale, toate trei în valoare de aproximativ 54.000 de lei.

Marcel Boloș are deschis și un credit scadent în 2029. În anul 2022, actualul ministru a încasat suma de 112.173 de lei de la Universitatea din Oradea, 858 de lei ca membru în comisia de doctorat la Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia, 19.313 ca director general al Agenției de Dezvoltare Regională Nord-Vest și 101.046 de lei ca ministru al Proiectelor Europene.

De asemenea, acesta are venituri și din dobânzi aferente economiilor la depozite de peste 12.000 de lei și din dividente în calitate de acționar de 1.425 de lei.

Patru miniștrii nu și-au depus încă declarațiile de avere de la numirea în funcție. Este vorba despre Sorin Grindeanu (ministrul Transporturilor), Alexandru Rafila (ministrul Sănătății), Sebastian Burduja (ministrul Energiei) și Mircea Fechet (ministrului Mediului).

Ce avere au miniștrii demisionari

Gabriela Firea deține mai multe terenuri intravilane și o casă de locuit în județul Ilfov, dar și un Mercedes din anul 2010. Fostul demnitar din partea PSD a menționat în declarația de avere bijuterii în valoare de 130.000 de euro dobândite în perioada 1990 – 2011, dar și tablouri în valoare de 110.000 de euro.

Fosta șefă a ministerului Familiei are deschise mai multe conturi bancare în valoare totală de peste 27.000 de lei, 510 de dolari și 520 de euro și nu are deschis niciun credit. Firea a împrumutat și trei persoane fizice cu 6.000 de euro, 7.000 de euro și 14.000 de euro. Social democrata a încasat în anul 2022 un salariu de 153.372 de lei în calitate de ministru al Familiei.

Marius Budăi are una dintre cele mai simple declarații de avere dintre miniștrii guvernului Ciolacu. Demnitarul deține un teren intravilan și o casă de locuit în județul Botoșani și trei autoturisme. Fostul ministru al Muncii are un singur cont bancar menționat în declarația de avere în valoare de 55.035 de lei și nu are deschis niciun credit. Acesta a încasat în anul 2022 un salariu de 153.312 de lei ca ministru al Muncii.