Boloș: „Trebuie să facem reformele în așa fel încât să nu fie respinse de CE”. Ce spune despre pensiile speciale

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene a subliniat într-o intervenție la Digi24 că reformele trebuie realizate respectând cerințele din PNRR, pentru a nu fi respinde de Comisia Europeană și pentru a nu pierde banii din PNRR.

„Guvernul a depus toate eforturilor, noi avem patru reforme importante care sunt planificate din 3 în 3 luni, în decembrie avem doua reforme importante care sunt planificate de dreapta, sunt probleme adunate de 30 de ani de administrația din România, care de aceasta data nu mai pot fi discutate doar de dragul de a avea reforme, ci, iata, au un impact social. Urmărim două obiective de fond. Primul e să nu ne pierdem banii din PNRR. De ei depind investițiile și contractele de finanțare. Al doilea, reformele pe care le facem, de profunzime, să nu le facem ca să fie respinse de Comisia Europeană și să nu ne încasăm banii. Scopul nostru e să ducem reformele la bun sfârșit”, a susținut Marcel Boloș într-o intervenție telefonică la Digi24.

Întrebat despre discuțiile cu ministrul Muncii privind reforma pensiilor speciale, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene a subliniat că direcția soluțiilor pentru reforme trebuie să se raporteze la conținutul din PNRR, iar în ceea ce privește sistemul public de pensii trebuie înlăturate inechitățile sociale.

„Sigur că noi, oricât am vrea să fim binevoitări și oricâte soluții căutăm trebuie să ne raportăm la conținutul din PNRR. Să rezolvăm această problemă care trenează în societatea românească și să facem loc pentru implementarea unei reforme a sistemului general de pensii. Acolo avem înlăturarea inechităților sociale. Ne trebuie spațiu bugetar ca această reformă de amploare, a celor din sistemul de pensii, cei 5 milioane, să se poată implementa”, a mai spus ministrul Marcel Boloș.

Ce vor discuta miniștri români la Bruxelles

Ministrul Proiectelor Europene, Marcel Boloș, a precizat că România merge la discuțiile cu Comisia Europeană cu o singură variantă de indicator pentru înlocuirea plafonului de 9,4% din PIB pentru pensii, ci cu două variante.

Întrebat de ce merge Guvernul la Bruxelles cu doi indicatori, demnitarul a subliniat: „Nu e bine să mergem pe o singură variantă”. Fiind chestionat despre acești indicatori, Boloș a punctat: „În principal presupun cheltuielile cu pensiile, să avem posibilitatea de ajustare a acestei categorii în funcție de cum sunt evoluțiile indicatorilor la nivel macroeconimic, în principal rata inflației”, a completat ministrul.

Demnitarul e explicat și anterior care e raționamentul încercării de înlocuire a plafonului. „Plafonul de 9,4% din sistemul de pensii, care include și pensiile speciale, poate fi un obstacol pe viitor dacă Guvernul ar trebui să ia an de an măsuri de actualizare sau de majorare a pensiilor pentru a răspunde fie unei evoluții ascendente a inflației sau a altor influențe care sunt la nivel macroeconomic. Ar trebui Guvernul, în funcție de acestea, să actualizeze sau să majoreze pensiile. Termenul pentru care noi avem acest plafon de 50 de ani este unul pe termen foarte lung, să menții astfel de plafon de cheltuieli, în condițiile în care media acestui plafon de cheltuieli în statele europene ajunge undeva la 13% din PIB. Deci e limpede că din această perspectivă n-aș vrea să se înțeleagă că - ne urmărește Comisia Europeană în declarațiile noastre - că noi dorim eliminarea acestui plafon, ci înlocuirea indicatorului cu unul care poate să aducă tot disciplină financiară. Ne-am gândit să fie ponderea transferurilor de stat către bugetul asigurărilor sociale în PIB la un anumit procent. Încă nu-l avem stabilit. Noi am dori să îl înlocuim cu un alt indicator pentru ca să lase liberă decizia Guvernului pe viitor în privința actualizării pensiilor, să nu ajungă acest indicator un blocaj sau să frâneze măsurile pe care Guvernul ar trebui să le decidă în perioade cum este acesta în privința inflației”, a afirma Marcel Boloș, la începutul lunii mai.