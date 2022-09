Aurescu, în SUA, despre schimbările climatice: Cei mai afectaţi sunt cei mai săraci

Ministrul Afacerilor Externe a vorbit despre modul cum sunt afectate statele de schimbările climatice, în cadrul unui eveniment organizat în marja Adunării Generale a ONU.

Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a participat, vineri, la New York, la evenimentul de nivel înalt cu tema „Staying ahead of the Curve - Climate Security and International Law", în contextul celei de-a 77-a sesiuni a Adunării Generale a ONU.

În acest context, ministrul român a prezentat eforturile României pentru a răspunde fenomenului schimbărilor climatice, inclusiv prin aderarea la Acordul de la Paris şi participarea la nivel înalt la Summiturile pentru Climă, subliniind importanţa rezultatelor din cadrul COP27, care va avea loc în Egipt.

De asemenea, a explicat necesitatea analizării abordării, în cadrul dreptului internaţional, a impactului creşterii nivelului mărilor şi oceanelor, ca efect direct al schimbărilor climatice, întrucât acest fenomen are impact, în mod major, asupra statelor insulare mici şi statelor cu regiuni de coastă joase, ameninţând inclusiv drepturile acestora la spaţii maritime şi la resursele din acestea, respectiv integritatea lor teritorială şi suveranitatea acestora atunci când porţiuni ale teritoriului sau chiar întregul teritoriu sunt inundate permanent.

„Cei care sunt afectaţi sunt cei mai săraci, care au cele mai puţine resurse şi cea mai scăzută capacitate de a rezista acestei situaţii, pentru care au cea mai mică vină", a afirmat Aurescu, în intervenţia sa.

Liderul diplomației de la București a adăugat că pericolele climatice sunt la fel de reale, pentru multe state, ca riscul agresiunii externe. „Dreptul internaţional trebuie să joace un rol important pentru a consolida adaptarea la aceste schimbări şi pentru a contracara efectele acestora", a mai spus Bogdan Aurescu.

Creșterea mărilor și oceanelor

Ministrul a prezentat activitatea sa aplicată pe acest subiect la nivelul Comisiei de Drept Internaţional (CDI), al cărei membru este, inclusiv în calitatea sa de copreşedinte al Grupului de Studiu privind creşterea nivelului mărilor şi oceanelor în relaţie cu dreptul internaţional (Sea-level rise in relation to international law) - subiect care prezintă importanţă deosebită la nivel internaţional - creşterea nivelului mărilor şi oceanelor reprezentând un efect nemijlocit şi grav al schimbărilor climatice -, din perspectiva implicaţiilor sale juridice complexe pentru aproximativ 140 de state care sunt afectate direct sau indirect de acest fenomen.

Reuniunea a fost găzduită de ministrul german al Afacerilor Externe, Annalena Baerbock, şi de ministrul Afacerilor Externe din Palau, Gustav Aitaro. La dezbateri au mai participat ministrul Mediului din Somalia, precum şi Martin Griffith, subsecretar general al ONU pentru afaceri umanitare şi ajutor umanitar de urgenţă, Patricia Galvao Teles, membru în Comisia de Drept Internaţional, reprezentanţi ai Secretariatului Forumului Insulelor din Pacific

Alte evenimente din SUA

Ministrul Afacerilor Externe a avut, vineri, la New York, o întrevedere cu David Harris, preşedintele executiv al American Jewish Committee (AJC), una dintre principalele organizaţii evreieşti internaţionale.

Discuţia s-a concentrat pe situaţia de securitate din regiunea Mării Negre şi pe evaluările părţii române în ceea ce priveşte cele mai recente evoluţii şi impactul lor asupra securităţii la nivel european şi euroatlantic.

În cadrul discuţiilor, ministrul Afacerilor Externe a prezentat şi priorităţile viitoare în relaţia cu valenţele strategice dintre România şi Israel. De asemenea, cei doi interlocutori au discutat despre relaţiile Israel-UE şi obiectivul de aprofundare a acestora. Totodată, ministrul Bogdan Aurescu a prezentat şi acţiunile României pentru promovarea drepturilor pentru supravieţuitorii Holocaustului şi urmaşii acestora.