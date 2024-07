Anunțul premierului despre creșterea taxelor și impozitelor

Premierul Marcel Ciolacu a declarat, marți, că România are nevoie de patru ani de construcţie, de asumare, de o stabilitate politică de patru ani, un buget multianual şi o legislaţie predictibilă şi neschimbabilă pe o perioadă medie. Prim-ministrul a a exclus ca anul viitor Guvernul să ia măsuri de mărire a taxelor.

Şeful Executivului a participat la evenimentul de lansare a celei de a 22-a ediţii a lucrării "Carta Albă a IMM-urilor din România".

"Mă bucur mult şi normal că nu refuz, fiindcă vin la Carta Albă. De obicei sunt obişnuit cu lucrurile negre şi sunt obişnuit să vină reproşurile şi ce nu funcţionează. (...) Când am preluat Guvernul (...), m-am uitat, am văzut cifre şi încrederea în Guvern era negativă, undeva pe la vreo 72%, o cifră neagră. Era evident în ce direcţie se îndreaptă ţara, direcţie greşită. Între timp, lucrurile s-au mai remediat. (...) A existat totuşi o abordare şi am venit cu primul buget pe program. E insuficient, categoric, este nevoie de o stabilitate politică de patru ani, un buget multianual, exact cum este şi în business, la dumneavoastră, cu o legislaţie, cum spunea şi domnul Jianu, predictibilă şi neschimbabilă pe o perioadă nu scurtă, pe o perioadă medie. Şi acest lucru trebuie să-l facem, fiindcă este trecut în PNRR", le-a transmis Marcel Ciolacu participanţilor la eveniment.

El a subliniat că, de fapt, cele mai importante reforme se vor regăsi în cererea de plată numărul 4 din PNRR.

"Şi acolo se va vedea direcţia României şi perspectiva pe care o avem", a completat Ciolacu.

Acesta a punctat faptul că actuala guvernare a reuşit în toată această perioadă să menţină un nivel ridicat al investiţiilor publice.

"Trebuia găsit un echilibru şi mai ales trebuia găsit un ritm, pentru că nimeni nu poate să cumpere timp, asta am aflat cu toţi. În schimb, printr-o decizie rapidă, poţi să-ţi măreşti viteza. Cred că asta este marea provocare şi a dumneavoastră, mediul de afaceri, dar e şi marea provocare a Guvernului. Guvernul trebuie să ia deciziile mult mai repede şi Guvernul nu poate să ia decizii bune decât stând la masă cu toţi partenerii sociali", a mai declarat Ciolacu, conform Agerpres.

El a evidenţiat progresele înregistrate cu privire la scăderea inflaţiei.

Pe de altă parte, premierul a spus că evaziunea fiscală rămâne în continuare o problemă, care trebuie rezolvată în baza unor instrumente moderne, cum ar fi analizele de risc bazate pe inteligenţa artificială.

"Nu puteam, cu tot deranjul şi cu faptul că este un an electoral, nu puteam să ne mai uităm în continuare la Ministerul de Finanţe cum continuă acele controale aleatorii sau cum vin din calculator o dată la cinci ani - ceva empiric, ceva ce nu se mai face niciunde în lume. Există softuri de risc care-ţi analizează cifrele. Nu trebuie să pleci cu borseta sau gentuţa pe la agenţii economici aleatoriu, cum îţi dă un calculator. Fiindcă nu are rost să-l deranjezi. Trebuie să te duci după o analiză de risc făcută de inteligenţa artificială. Aşa se face în toată lumea", a arătat Ciolacu.

Acesta s-a referit şi la importanţa continuării programelor care vizează digitalizarea sistemului public.

"Era normal să caut companiile cele mai importante la nivel mondial din aceste sectoare - Microsoft, Google, Oracle - care au venit şi se implică în digitalizarea şi modernizarea sistemului public. (...) Trebuie să împingem lucrurile, astfel încât să nu pierdem momentele cele mai importante ale României, care vor fi următorii patru-cinci ani", a afirmat Ciolacu.

Ciolacu: Nu cred că România îşi permite anul viitor să aibă măriri de taxe şi impozite

Premierul a exclus ca anul viitor Guvernul să ia măsuri de mărire a taxelor.

"Aud de măriri de TVA. Este exclus aşa ceva. Este cea mai simplă abordare pe care o poate avea un guvern, astfel încât să împartă o povară, indiferent de ce venituri ai. Nu cred că România îşi permite anul viitor să aibă măriri de taxe şi impozite. România trebuie să facă o analiză şi avem reforma fiscală în continuare, acolo, în zona de excepţie. (...) Vom avea, din punctul meu de vedere, cea mai mare creştere economică din Europa", a explicat premierul.

Faţă de cele arătate, acesta a subliniat că România are nevoie de patru ani de construcţie, de asumare.

"Asta nu înseamnă impozite noi şi taxe noi, fiindcă numai o minte îngustă vine cu impozite şi taxe noi într-o perioadă de dezvoltare a unei ţări, totuşi, într-o perioadă încă într-o fragilitate macroeconomică europeană. (...) Este nevoie cu adevărat de un parteneriat real. Vor trece şi aceste alegeri (...), vor trece şi aceste luni şi eu vă promit că nu o să iau nicio decizie pe picior şi împreună cu colegii mei, indiferent de culoare politică, din Guvernul României vom lăsa în continuare o stabilitate macroeconomică şi niciun euro sau leu sau ban din deficitul bugetar nu va fi dus pe consum. Va fi anul cu cele mai mari investiţii din România şi va fi anul în care cu certitudine vom depăşi peste 7% investiţii", a declarat mai Ciolacu.