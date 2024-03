Ambasadorul român în SUA, la discursul lui Joe Biden: „Are mereu un cuvânt bun despre România”

Ambasadorul României în SUA, Andrei Muraru, a afirmat în urma discursului lui Joe Biden despre starea naţiunii, că reprezintă un apel la trezire pentru cei care încă mai cred că pacea poate exista fără luptă și costuri.

<<„Let’s remember who we are!” ( n. r. - Să ne amintim cine suntem!) a fost laitmotivul discursului despre starea națiunii la care am asistat, în Congresul american. Am remarcat în mod deosebit plasarea la început a nevoii de a sprijini Ucraina și un mesaj puternic pentru întărirea NATO, arătând pericolul în care se află Europa în fața terorii rusești și hotărârea neclintită de a-l înfrunta: “Nu vom pleca. Nu ne vom închina” a spus Președintele Joe Biden. În multe locuri, discursul liderului SUA a fost un apel la trezire pentru cei care încă mai cred că democrația și pacea pot supraviețui fără luptă și fără costuri: “History is watching” (n. r. - Istoria ne privește)>>, a scris pe Facebook ambasadorul României în SUA.

Muraru a mai afirmat că „România este acum de partea bună a istoriei. O știe prea bine și Președintele Biden, care are mereu un cuvânt bun despre România, așa cum mi-a transmis la finalul discursului din Congres”.

În discursul său de joi, Biden a evidențiat diferențele dintre campaniile lor și a condamnat politicile fostului președinte privind avortul, impozitele și afacerile externe.

În același timp, președintele l-a criticat pe Trump pentru atacurile sale recente împotriva NATO și l-a acuzat că "se pleacă în fața" președintelui rus Vladimir Putin.

Fostul președinte Donald Trump a caracterizat cel de-al patrulea discurs privind starea națiunii rostit de președintele Joe Biden drept „furios" și „polarizant", în timp ce cei doi se pregătesc pentru o posibilă confruntare în alegerile prezidențiale din noiembrie.

Critica lui Trump la adresa lui Biden s-a referit la comentariile acestuia privind imigrația și economia, dar și la prestația președintelui despre care Trump a spus că a "țipat" pe tot parcursul serii.

"A fost un discurs plin de furie, polarizator și plin de ură", a postat Trump după ce Biden și-a încheiat discursul. "Abia a menționat imigrația sau Cel mai Rău Hotar din Istoria Lumii. Nu va remedia niciodată imigrația, nici nu vrea să o facă. Vrea ca țara noastră să fie inundată de migranți. Criminalitatea va crește la niveluri neîntâlnite până acum, și se întâmplă foarte repede!”, a replicat Trump.