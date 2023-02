Alina Gorghiu: Ne-a venit o informare legată de legea avertizorilor de integritate. Vom găsi soluția la nivel de coaliție

Alina Gorghiu a anunțat că la Biroul Permanent al Senatului a sosit o informare legată de un jalon din PNRR, cel referitor la legea avertizorilor de integritate. Potrivit președintele interimare a Senatului, coaliția va găsi soluția tehnică pentru a îndeplini jalonul.

„La Biroul permanent ne-a venit o informare legată de un jalon din PNRR, şi anume jalonul 430, vorbim de legea avertizorilor de integritate. (...) Vă informez că am luat act de această informare venită din partea ministrului Justiţiei şi vă comunic că suntem în contact, la nivel de Guvern, de ministere, cu Comisia Europeană şi vom găsi, în cel mai scurt timp soluţia tehnică, va fi agreată la nivel de coaliţie şi într-un termen rezonabil acest jalon din PNRR va deveni un punct bifat de către Parlamentul României”, a spus preşedinta interimară a Senatului, potrivit Agerpres.

Ministerul Justiției susține că jalonul a fost îndeplinit

Ministrul Justiției a anunțat vineri că a transmis o scrisoare către conducerea celor două Camere ale Parlamentului în care informează asupra stadiului modificării legii avertizorilor de integritate, după ce Comisia Europeană a informat că România nu a transpus directiva europeană, fapt stipulat în jalonul 430 cuprins în PNRR.

”În opinia Comisiei Europene, sintagma «indicii temeinice» este de natură a conduce la o examinare subiectivă a raportărilor anonime. În plus, prevederea nu ar asigura, în opinia Comisiei, potenţialilor avertizori, nivelul adecvat de certitudine juridică şi ar putea descuraja raportările anonime”, precizează Predoiu, în document, potrivit News.ro.

Predoiu a precizat că în cadrul întâlnirii din 16 februarie, ministerul a transmis că Jalonul 430 a fost îndeplinit, prezentând argumente formale şi de fond, însă CE a reiterat că directiva a fost transpusă incorect de către România.

„Prin comunicarea electronică din data de 18 ianuarie 2023, Comisia Europeană a transmis, în cadrul evaluării efectuate cu prilejul celei de-a doua cereri de plată transmise de autorităţile naţionale, o scrisoare prin care solicită clarificări referitoare la jalonul menţionat – Legea 361/2022 privind protecţia avertizorilor în interes public, care transpune în legislaţia naţională Directiva (UE) 2019/1937 a Parlamentului European din 23 octombrie 2019 privind protecţia persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii. Din conţinutul scrisorii la care am făcut referire mai sus reiese că obiecţiile Comisiei Europene vizează art. 6 alin. (2) din Legea 361/2022 care are următorul cuprins «Prin excepţie de la prevederile alin. (1), raportarea care nu cuprinde numele, prenumele, datele de contact sau semnătura avertizorului în interes public se examinează şi se soluţionează în măsura în care conţine indicii temeinice referitoare la încălcări ale legii». În opinia Comisiei, sintagma «indicii temeinice» este de natură a conduce la o examinare subiectivă a raportărilor anonime. În plus, prevederea nu ar asigura, în opinia Comisiei, potenţialilor avertizori, nivelul adecvat de certitudine juridică şi ar putea descuraja raportările anonime”, susține Cătălin Predoiu, în scrisoare pe care o adresează preşedinţilor celor două Camere ale Legislativului, potrivit sursei citate.