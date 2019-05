Vlad Stancovici, un tânăr fotbalist român, a intrat în cartea recordurilor

Puştiul a participat săptămâna aceasta, alături de Inaki Cojocaru (Petrostar Ploieşti) şi Răzvan Pană (FCSB) şi tânara jurnalistă Smaranda Miron Tinca, dar şi de fostul fotbalist Nana Falemi, la programul Fotball for Friendship, care reuneşte la Madrid copii din 53 de ţări. În cadrul acestuia, copiii au jucat ca la un Campionat Mondial dedicat lor, formaţiile fiind adevărate multinaţionale.

Graţie evoluţiilor sale, Vlad, poreclit pe loc de organizatori Messi, pentru că este stângaci şi driblează foarte bine, a fost selectat să participe la o acţiune care a intrat în cartea recordurilor. Timp de o oră, copii din 53 de ţări ale lumii s-au antrenat în acelaşi timp, pe un teren de la Madrid, acesta fiind un nou record mondial la acest nivel.

“A fost o experienţă interesantă şi mă bucur că am avut şansa de a participa la un program în care am putut să cunosc tineri fotbalişti din atât de multe ţări. Nu au contat atât de mult rezultatele cât faptul că am stat aproape o săptămână împreună, am schimbat impresii şi fiecare dintre noi a fost nevoit să se adapteze într-un mediu în care practic nu cunoştea pe nimeni”, a declarat Vlad Stancovici.

Atât el, cât şi ceilalţi trei români participanţi la Fotbal pentru Prietenie, se vor afla sâmbătă în tribunele stadionului Wanda Metropolitano, la finala UEFA Champions League, dintre Liverpool şi Tottenham, în cadrul aceluiaşi program sprijinit de Gazprom.

