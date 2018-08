VIDEO „Trebuie să vedeţi acest punct!“ Simona Halep a reuşit o lovitură printre picioare în finala de la Cincinnati

A fost a treia finală pierdută de Simona Halep la Cincinnati.

La Cincinnati, calificarea în finală este recompensată cu un premiu de 262.364 de dolari şi cu 585 de puncte WTA. Câştigătoarea trofeului va primi 530.000 de dolari şi cu 900 de puncte WTA.

În setul decisiv, Halep nu a mai avut putere să ducă lupta de la egal la egal, dar a reuşit probabil punctul anului în tenisul feminin. La 1-4, cu spatele la teren, ea a trimis o minge printre picioare, după un lob al rivalei. Şi românca a câştigat acel punct.

You need to watch this INCREDIBLE point!@Simona_Halep busts out the 'tweener in a fantastic rally! #CincyTennis pic.twitter.com/2sQ9aWDsAt