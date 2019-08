VIDEO Halep la Rogers Cup. Mesajul postat de Simona târziu în noapte, după victoria dificilă contra americancei Brady

Simona s-a impus în trei seturi, în care a alternat momentele foarte bune cu cele mai puţin reuşite, dar până la urmă, graţie experienţei şi valorii, a reuşit să învingă.

Simona a câştigat cu 4-6, 7-5, 7-6 (5) şi va reveni diseară pe teren, pentru întâlnirea cu Svetlana Kizneţova, din Rusia, într-o partidă care va începe după ora 21.30.



După victoria cu Jenifer Brady, târziu în noapte, Simona a postat pe contul personal de facebook mesajul:

"First match since Wimbledon and it was a very very tough one. Just happy to be through 🙏 🎢

RoRogers Cup" (Primul meci de la Wimbledon a fost foarte foarte greu. Fericită că l-am trecut) , însoţit de un video cu ultimul punct al meiului.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: