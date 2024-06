Mărturii de coșmar ale angajaților Dedeman Botoșani, după explozie: „Tavanul a căzut peste noi”. Unii au sărit pe geam

Cercetările privind cauzele exploziei urmate de incendiu care a avut loc, vineri, la un magazin Dedeman din Botoșani continuă. Între timp, bilanțul victimelor a ajuns la 15 persoane, dintre care patru sunt în stare gravă. Mărturiile martorilor și angajaților descriu clipe de groază.

Panica s-a instalat odată cu explozia, povestesc martorii, pentru Știrile ProTV.

„A fost un zgomot extraordinar de puternic, s-a simțit ca un cutremur de 10 ori mai mare și când m-am uitat pe geam am văzut totul zburând. Și când am ieșit am văzut oameni întinși pe jos, niște fete de la contabilitate, că ei au contabilitatea sus la etaj, care au sărit efectiv”, a relatat o persoană.

„A sărit de la etajul 1”

Fiecare a încercat să scape cum a putut. Unii salariați au recurs la soluții extreme.



„Sora mea era înăuntru, s-a speriat și a sărit de la etajul 1, a scăpat doar cu o arsură minoră”, spune un alt martor.

„Serveam masa și dintr-o dată un flux foarte mare, tavanul a căzut peste noi, rigips. Am Încercat să fug, dar veneau geamurile care au bubuit”, a povestit altcineva.

„Erau doi tineri, unul jos, arși. Unii erau tăiați pe față”

Cei care au scăpat teferi au încercat să-i ajute pe răniți.

„Erau foarte mulți. I-am scos. Erau doi tineri, unul jos, arși. Unii erau tăiați pe față de la geamuri”, relatează o altă persoană, potrivit sursei citate.

Bilanțul răniților - angajați și clienți ai magazinului, care au ajuns la spital cu arsuri și traumatisme - a ajuns la 15. Printre victime se numără și un minor.

Explozia s-a produs în momentul recepției punerii în funcțiune a unei centrale termice din camera tehnică a magazinului, potrivit Știrile ProTV. Pompierii spun că sursa deflagrației este o acumulare de gaze în zona birourilor.

Amintim că explozia de la magazinului Dedeman Botoșani a avut loc în jurul orei 10.30 și a fost urmată de un incendiu.

Ministerul Sănătăţii a anunţat că patru dintre victimele exploziei se află în stare gravă, la spital, doi dintre pacienți fiind intubaţi.

„Pacienţii prezintă arsuri de diferite grade într-o proporţie de 10-15%, localizate în partea superioară a corpului”, a precizat Ministerul Sănătății.

Reacția Ddedeman după explozie

Reprezentanții conducerii Dedeman au emis un comunicat de presă în care precizează că magazinul respecta toate normele de siguranță, având toate autorizațiile și avizele necesare din partea Inspectoratului pentru Situații de Urgență. Din comunicat reiese că o posibilă cauză a exploziei ar putea fi lucrările la sistemul de alimentare cu gaz al magazinului, executate de o firmă autorizată.

„În urma acestui incident regretabil, au rezultat persoane rănite, care au fost imediat transportate la spital. Restul persoanelor prezente în magazin în acel moment, clienți și angajați, au fost evacuați în siguranță, iar intervenția rapidă a echipelor de intervenție a permis stingerea incendiului într-un interval scurt de timp. Menționăm că, în momentul exploziei, o firmă externă autorizată desfășura lucrări la sistemul de alimentare cu gaz al magazinului. Autoritățile investighează circumstanțele în care aceste lucrări ar putea fi asociate cu producerea exploziei. De asemenea, subliniem faptul că magazinul Dedeman Botoșani respecta toate normele de siguranță, având toate autorizațiile și avizele necesare din partea Inspectoratului pentru Situații de Urgență. Funcționarea corectă a instalațiilor de protecție la incendiu a contribuit la limitarea proporțiilor acestui incident (...)", a transmis conducerea Dedeman.