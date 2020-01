VIDEO Halep, interviu savuros: Ce face la Melbourne pentru a repeta triumful de la Wimbledon

Simona Halep e în sferturile de la Australian Open, ceea ce înseamnă că, de acum încolo, românca mai are nevoie de trei victorii pentru a cuceri al treilea titlu de Grand Slam din carieră după French Open 2018 şi Wimbledon 2019.

Şi, în interviul de după victoria cu Mertens, „Simo“ a dezvăluit că are chiar o superstiţie şi speră să dea o nouă lovitură după cea de la Londra.

Ce a spus Simona Halep?

*Ascult muzică în camera mea. Pot să spun chiar că e o superstiţie. Avem trei melodii pe care le tot ascultăm, ca la Wimbledon, în speranţa că vom repeta rezultatul de acolo. Nu se ştie niciodată. Mă duc şi la plimbare, fiindcă îmi place să fiu relaxată şi să văd oamenii în oraş. Ieri, chiar a fost o zi aglomerată, fiindcă a fost Ziua Naţională a Australiei, aşa că a fost bine. Astăzi, după acest meci, o să mă duc să-mi cumpăr ceva ca să fiu motivată pentru următoarea partidă. Deci, lucrurile sunt simple. Nimic special.

*Darren contabilizează aceste momente de nervozitate (râde). Am fost mai rea decât în precedentul meci? (râde). Cred că am fost mai rea, dar sumele donate sunt pentru o cauză importantă, aşa că pot să fac ce vreau. Pentru prima dată, mă simt fericită pe teren. Darren mi-a zis că, la finalul turneului, o să-mi zică exact cât am de plătit, aşa că sunt relaxată acum. Iar dacă o să câştig turneul, chiar că e OK!





*Sunt fericită că sunt din nou în sferturi. Am pierdut în faţa ei la Doha, ştiam că va fi greu. Am fost un pic nervoasă în setul doi. Uneori, o iau razna pe terenul de tenis, ştiu asta. Când ea revenea, mă gândeam că trebuie să merg înainte după fiecare punct.