VIDEO Primul gol după 66 de zile fără fotbal în Bundesliga! Haaland, din nou, erou

Într-o zi cu şase partide programate în Bundesliga, Borussia, echipa de pe locul 2 în Germania, a oferit primul gol în era meciurilor de campionat post-COVID-19 fără spectatori.

Haaland a finalizat fără emoţii din centrul careului, după o fază superbă de atac a Borussiei, iniţiată de călcâiul lui Julian Brandt. Thorgan Hazard i-a furnizat pasa de gol lui Haaland, care a înscris, astfel, al zecelea său gol în nouă partide disputate în Bundesliga în acest sezon.

Pentru că îmbrăţişările cu coechipierii au fost interzise la reluarea fotbalului, Haaland a fost nevoit să inventeze o formă nouă de a-şi manifesta bucuria după gol. Ce a ieşit - unora le-a plăcut, altora - nu.

Haaland is so ill 😭, imagine this celebration on FIFA 21 after you concede a 90th minute goal in Fut Champs. pic.twitter.com/LqgnMO6KMj