Victor Socaciu, vis neîmplinit: Ce spera să facă, în acest an VIDEO

Vestea dispariţiei lui Victor Socaciu a întristat o ţară întreagă. Şi a însemnat o ştire teribilă pentru suporterii rapidişti care l-au iubit pe celebrul artist pentru că a compus „Glasul roţilor de tren“, un imn cu adevărat frumos.

Socaciu a fost un mare fan al formaţiei feroviare. De altfel, într-un interviu acordat pentru Playsport , în luna iunie, el a făcut două declaraţii remarcabile. În prima, a lăsat de înţeles că ar fi refuzat banii lui Gigi Becali, când acesta i-ar fi propus să facă un imn pentru clubul patronat de latifundiarul din Pipera. În continuarea interviului, Socaciu a mărturisit că abia aşteaptă să vadă un meci al Rapidului pe noul stadion. Din păcate, n-a reuşit să-şi îndeplinească visul, în condiţiile în care noua arenă va fi dată în folosinţă, abia în prima parte a anului 2022, după cum „Adevărul“ a scris aici.

Ce declara Victor Socaciu în luna iunie?

*Nu voi da detalii despre acea ofertă (n.r. - primită de la Gigi Becali). Pot să vă precizez doar că nu era venită din partea celor de la Dinamo, dar şi că îl iubesc foarte tare pe Gigi Becali, fiindcă e un om atât de dăruit şi de generos, deseori, cu semenii săi.

*Am auzit că am un loc rezervat pe noul stadion din Giuleşti. Voi fi acolo la primul meci al Rapidului, la revenirea pe prima scenă a fotbalului, fie că am acel loc, fie că va trebui să cumpăr un bilet, asemenea oricărui fan!

IMNUL RAPIDULUI CÂNTAT ÎNTR-O ATMOSFERĂ SENZAŢIONALĂ