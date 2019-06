Unul dintre cei mai simpatici antrenori din fotbalul românesc este grav bolnav. Mesaje către suporteri pentru strângere de fonduri

Cluburile Politehnica Iaşi şi ACS Poli Timişoara au postat pe site-urile oficiale mesaje către fani pentru a-l susţine prin donaţii pe tehnicianul Ionuţ Popa, care este grav bolnav.“’Moldova a avut doi domnitori: Cuza şi Ionuţ Popa’. Acesta a fost unul din mesajele galeriei Politehnicii pentru Profesorul Ionuţ Popa, un mesaj care i-a mers direct la inimă celui care a îndrăgit Iaşul atât de mult încât adesea a spus că se simte mai mult ieşean decât arădean. Acum, clubul nostru, prin vocea preşedintelui executiv, domnul Adrian Ambrosie, îndeamnă toţi suporterii să fie alături de Ionuţ Popa în această perioadă dificilă în care este încercat de grave probleme de sănătate. Problemele au apărut la începutul anului şi s-au agravat rapid, costurile pentru tratament crescând considerabil. Ionuţ Popa are nevoie de ajutorul nostru!Cei care doresc, pot dona în contul:Raiffeisen Bank RO51 RZBR 000 0600 1141 5017Titular: Popa Medamira, fiica lui Ionuţ Popa”, este mesajul Politehnicii Iaşi.“Fostul nostru antrenor, Ionuţ Popa, are nevoie de ajutorul vostru! Acesta suferă de mai multe luni din cauza problemelor de sănătate, care au implicat cheltuieli medicale semnificative. Starea sa s-a agravat recent şi acum are nevoie mai mult ca oricând de susţinerea noastră. Ne aducem cu toţii aminte de rezultatele extraordinare reuşite de Ionuţ Popa ca antrenor la Poli Timişoara: salvarea de la -14 puncte, o reuşită unică la nivelul Ligii 1, finala Cupei Ligii şi semifinala Cupei României, toate într-unul din cele mai spectaculoase sezoane din istoria fotbalului timişorean. Mai presus de acestea, însă, reţinem implicarea sa în momentele dificile pe care le-am întâmpinat împreună şi culoarea pe care Popică o aduce sportului nostru”, scrie şi acspoli.ro, care prezintă acelaşi cont pentru cei care vor să facă donaţii.

