Maghiarii pun mâna pe un eveniment sportiv uriaş, care va revoluţiona lumea tenisului feminin

Sala Laszlo Papp din Budapesta are 14.000 de locuri

Preşedintele ITF; britanicul David Haggerty, a anunţat că forul mondial va schimba radical formatul Fed Cup, cel mai probabil chiar din 2020.



"Vom modifica sistemul din Fed Cup. Echipele vor juca mai intai o prima mansa pe teren propriu sau in deplasare, iar cele mai bune 12 echipe vor lupta pentru trofeu in luna aprilie. Căutăm un loc în care să organizăm turneul, iar Budapesta are o şansă să organizeze finala Fed Cup", a mai spus Haggerty, citat de ziare.com.



Ar fi al doilea eveniment major din lumea sportului găzduit de capitala Ungariei, unde se mai joacă anual Final Four-ul Ligii campionilor la handbal feminin.



