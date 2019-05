Un wrestler a murit în ring după ce s-a prăbuşit în timpul luptei

Cesar Barron, cunoscut sub numele de Silver King, a devenit vedetă în Mexic, ţara sa natală, şi avut un rol alături de actorul de comedie Jack Black în filmul Nacho Libre din 2005.

Wrestler mexican în vârstă de 51 de ani participa sâmbătă seară la o luptă la Roundhouse, când s-a prăbuşit pe ring, cel mai probabil din cauza unui atac de cord, potrivit presei locale.

„Părea că face parte din spectacol iniţial, dar el tot nu se ridica. Apoi echipa medicală a urcat în ring, iar publicul a fost evacuat“, a povestit unul dintre spectatori.

Medicii sosiţi la faţa locului au încercat fără succes să-l resusciteze.

WWE is saddened to learn that Lucha Libre legend and former WCW star Silver King has passed away at age 51. https://t.co/mAge65OmeN