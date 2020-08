The Speed Project Romania: Baia Mare - Bucureşti, 550 de kilometri cu 321Sport

Despre competiţia originală…

*Fără traseu prestabilit. Fiecare echipă îşi face strategia de cursă şi nu contează cum ajunge din punctul A (Los Angeles) în punctul B (Las Vegas)

*Nu există reguli.

*Câştigă echipa care ajunge prima la linia de finish.

Dar cel mai bine ar fi să urmăriţi acest mini documentar înainte de a merge mai departe.





Având în vedere situaţia actuală din întreaga lume, cei de la The Speed Project au creat pentru 5-6 septembrie 2020, o experienţă unică: TSP DIY (The Speed Project Do It Yourself). Evenimentul este conceput pentru a conecta sportivii din comunităţile de alergare din întreaga lume chiar şi pe timp de pandemie. Visam încă de prin 2017 să mergem în America pentru a lua parte la acest fenomen, însă acum este şansa noastră să facem parte dintr-o idee fantastică!

Acum să trecem la treburile importante.

În 2020 am făcut echipa 321sport #RunningCulture Romania şi ne-am înscris la The Speed Project. Ştim, suntem nebuni. Iar ideea de anul acesta este ca fiecare echipă să alerge o distanţă cât mai mare în 31 ore şi 15 minute, cât este recordul de cursă la competiţia originală.

Ştim că nu avem nici o şansă să facem 550 kilometri în 31 ore. Aşa că ne-am gândit să ducem ideea şi mai departe, să păstrăm distanţa “clasică”. Los Angeles-ul nostru va fi Baia Mare, iar Bucureştiul se transformă în “Las Vegas”. Distanţa dintre cele două oraşe? 514 kilometri la pas (pe ruta Baia Mare, Târgu Mureş, Braşov, Bucureşti). Ups, ne lipsesc vreo 35 kilometri care să ne ducă la 550 kilometri.

Dacă tot facem nebunia asta, am zis s-o facem până la capăt. Baia Mare, Transfăgărăşan, Bucureşti. Da, vom face Transfăgărăşanul pentru că este cel mai spectaculos drum din România (şi foarte greu de alergat, dar ce mai contează?!).

TRASEUL THE SPEED PROJECT ROMANIAN EDITION 2020

Tronson 1: Baia Mare – Transfăgărăşan (Refugiul Salvamont)

Distanţă: 329 kilometri

Diferenţă de nivel pozitivă: 4.645m

Diferenţă de nivel negativă: 2.831m

Traseu detaliat: Baia Mare – Târgu Lăpuş – Dej – Gherla – Năoiu – Iernut – Mediaş – Agnita – Cârţişoara – Refugiu Salvamont Transfăgărăşan.

Tronson 2: Transfăgărăşan (Refugiu Salvamont) – Bucureşti

Distanţă: 230 kilometri

Diferenţă de nivel pozitivă: 1.187m

Diferenţă de nivel negativă: 3.166m

Traseu detaliat: Refugiu Salvamont Transfăgărăşan – Curtea de Argeş – Piteşti – Topoloveni – Găeşti – Tărtăşeşti – Chitila – Bucureşti (Piaţa Unirii).

ECHIPA DE ALERGĂTORI ŞI DESFĂŞURAREA ŞTAFETEI

Formatul clasic de echipă implică 2 fete şi 4 băieţi. În urma unui proces de înscriere, alergătorii selectaţi sunt: Camelia Darie, Monica Dănică, Ciprian Miclea, Ştefan Jinga, Alin Miloaie şi Radu Restivan (căpitan).

ALERGĂTORII

*Camelia Darie este Events Manager. La 30 de ani s-a apucat serios de alergat, iar de atunci au trecut aproximativ 2 ani. A început din dorinţa de a-şi trezi corpul la viata şi de a-şi limpezi gândurile, fapt ce s-a dovedit mai mult decât benefic. Între timp, alergând alaturi de comunitatea 321sport, a ajuns să se îndrăgostească de tot ce îi oferă acest sport. Pe lângă rezistenţă, focus, perseverenţă şi meditaţie, primeşte şi acel gram râvnit de nebunie, cu fiecare competiţie/proiect la care participă. Aşteaptă cu nerăbdare să ia parte la una dintre cele mai tari experienţe de running, TSP DIY Romanian Edition şi să-şi descopere noi limite!

*Monica Dănică – a început să alerge de fun acum mulţi ani. Ulterior a crescut distanţele, dar şi frecvenţa, motivul principal fiind să scape de cele 25 kilograme luate în sarcină. Acum aleargă… de nebună… la o cursă nebună!

*Ştefan Jingă – s-a apucat de alergare în urma cu trei ani din dorinţa de a slăbi câteva kilograme. Cu echipa 321sport s-a intersectat întâmplător în Herăstrău în timpul unui antrenament, care are loc în fiecare marţi la ora 19:30 şi s-a alăturat imediat. La câteva luni a participat pentru prima oară la Tura de Vis, unde a cunoscut oameni extraordinari. Alături de o echipă de alergători nebuni o să ia parte la cea mai mare provocare: The Speed Project Romanian Edition!

*Ciprian Miclea – are 43 de ani şi este inginer IT. Alergatul este cea mai mare pasiune a lui. Toatā copilăria a alergat pe dealurile din jurul oraşului în care s-a născut (iar în cadrul The Speed Project traseul nostru va trece chiar pe la el prin oraş). The Speed Project este cea mai mare provocare de până acum. Este mândru că face parte din echipa care traversează România în alergare de la Nord la Sud.

*Alin Miloaie – a început să alerge acum 5 ani, când a terminat pentru prima dată o cursă de 10 kilometri. A aflat ulterior că a scos un timp chiar bun pentru un începător ce petrece 10 ore din zi pe scaun la birou, aşa că a continuat să alerge. În 2019 a cunoscut comunitatea 321sport şi a descoperit cât de fain e să alergi în echipă! Deşi aştepta cu sufletul la gură cursele din 2020, toate au fost anulate una câte una până a venit Radu, the coach, cu ideea unei curse nebune: The Speed Project, Romanian edition. Este convins că traversarea României de la Nord la Sud va fi o experienţă unică!

*Radu Restivan – este fondatorul 321sport #RunningCulture, antrenorul comunităţii şi căpitanul echipei care va lua startul la The Speed Project 2020. Participarea la cursa originală, cea de la Los Angeles la Las Vegas, este un vis pentru el, dar crede că pandemia şi ideea The Speed Project Do It Yourself este o şansă mare să arătăm comunităţii globale de running că România este o ţară fantastică!

Porţiuni de câte 10 kilometri

Deşi iniţial am spus că vom pleca de la Satu Mare, între timp am mutat startul la Baia Mare pentru a parcurge Transfăgărăşanul. Vom închiria o autorulotă, vom conduce de la Bucureşti la Baia Mare vineri, 4 septembrie, iar sâmbătă pe 5 septembrie la ora 14:00 vom pleca spre Bucureşti.

Vom alerga pe rând, cel mai probabil în bucaţi de câte 10 KM (mai puţin în zonele cu multă diferenţă de nivel, unde probabil vom schimba mai des). Totalul pentru fiecare alergător este de aproximativ 90 kilometri alergaţi în toată această ştafetă, însă aceştia vor reprezenta suma tuturor alergărilor, nu se vor face deodată. Mai trebuie să şi mâncăm şi să ne odihnim, că suntem şmecheri, dar nu suntem supraoameni.

O să fie, fără doar şi poate, o experienţă cum nu s-a mai văzut. Chiar dacă, teoretic, ar trebui să oprim cronometrul la 31 ore şi 15 minute, noi n-o vom face. Pentru că ştim că nu o să ajungem la Bucureşti atât de repede, ne asumăm din start că este posibil să dureze 50-60 de ore, poate chiar mai mult.

Programul fiecărui alergător va fi: alergare, duş, mâncare, somn, alergare, duş, mâncare, somn, alergare, duş, mâncare, somn, alergare, duş, mâncare, somn, alergare, duş, mâncare, somn, alergare, duş, mâncare, somn, alergare, duş, mâncare, somn, alergare, duş, mâncare, somn, alergare, duş, mâncare, somn. Nu am dat copy/paste în exagerare, căci fiecare om ar trebui să facă această secvenţă de fix 9 ori (9 x 10 kilometri). Dar ştim că imprevizibilul face parte din toată experienţa, aşadar nici un calcul de acasă nu se va pupa cu realitatea (dură) din teren.