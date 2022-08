Tănase, om sucit. Nu mai pleacă în China, merge la arabi

După ce a făcut declaraţii care nu au fost pe placul lui Becali, atacantul FCSB din ultimii 6 ani a primit acceptul patronul să plece de la echipa roş-albastră. Tănase a fost dorit cu insistenţă de chinezii de la Shanghai Port, însă a tras de timp, în aşteptarea unei alte oferte, care a venit până la urmă.

Tănase a primit un salariu chiar mare mare decât ce-i propuneau chinezii. Al Jazira i-a pus pe masă o înţelegere pentru 2 ani, cu opţiune de prelungire pe încă unul, şi 1,2 milioane de euro pe sezon. Însă, conform as.ro, nu banii au contat decisiv atunci când internaţionalul român a luat hotărârea, ci familia.

Atacantul de 27 de ani a considerat că distanţa e prea mare până la Shanghai, mai ales că are un copil mic, soţia sa născând în luna martie a acestui an. În plus, în China sunt mari probleme din cauza pandemiei de Covid-19 şi nu se ştie când autorităţile decid să închiă total o zonă afectată.





Iar fotbalul arab este mai aproape de România decât cel chinez, astfel că Florin păstrează şansa să fie convocat în continuare la echipa naţională, pentru meciurile din septembrie din Nations League.

În perioada petrecută în tricoul roş-albastru, Tănase a evoluat în 227 de meciuri, reuşind să înscrie 83 de goluri şi era cel mai bine plătit jucător al vicecampioanei, cu un salariu lunar de 30.000 de euro.