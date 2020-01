Subestimata Sofia „Sonya“ Kenin, finalistă, după o victorie la „Ash“ Barty. Poveştile Australian Open 2020

În acest moment, lumea tenisului anticipează în cea mai mare parte o victorie a spaniolei Garbine Muguruza în finala de la Australian Open. Sofia Kenin a primit puţină atenţie în ultimii ani, deşi în 2018, la 19 ani, când a urcat pe locul 64 mondial, era cea mai bună tănără jucătoare din prima sută mondială. Dacă Sofia o va învinge totuşi, sâmbătă, pe Muguruza, ea va urca până pe locul şase în clasamentul mondial, devansând-o pe Serena Williams şi devenind racheta numărul unu a SUA în WTA. Dacă va pierde, luni ea va fi pe 9 WTA, imediat în spatele Serenei Williams, a doua jucătoare americană.

Sofia Kenin s-a născut la Moscova, în Rusia, pe 14 noiembrie 1998. Părinţii săi, Alexander şi Lena Kenin, au decis să îşi nască fetiţa în Rusia, deşi în anul precedent plecaseră în Statele Unite. Au emigrat totuşi definitiv peste ocean la câteva luni după naşterea Sofiei. Sofia a crescut, deci, în Statele Unite.

Paralela cu Amanda Anisimova pare naturală, având în vedere originile ruseşti ale celor două (Amanda fiind însă născută pe teritoriu american). Totuşi, Rusia nu revendică talentul vreuneia dintre ele - cum fac fanii români în cazul Biancăi Andreescu, aşa cum nu o face nici în cazul germanului Sacha Zverev, semifinalist la Australian Open - de origine rusă, tatăl său reprezentând în trecut URSS în competiţii internaţionale, inclusiv în Cupa Davis. Sofia nu are parte de două fan-base-uri, iar, pentru moment, aşa cum vom descoperi în rândurile următoare, nici în Statele Unite nu se bucură de prea multă atenţie.

Similitudinile cu Amanda Anisimova continuă: Sofia Kenin a fost îndrumată spre tenis de tatăl său, care i-a rămas antrenor până în prezent, fiind constanta în pregătirea ei. Încă de la cinci ani însă, o amprentă importantă asupra formării sale şi-a pus şi reputatul antrenor american Rick Macci (acum în vârstă de 65 de ani, membru al Hall of Fame-ului tenisului american începând cu 2017). Şapte ani a ajutat-o Macci pe Sofia Kenin, răsfrângând asupra ei întreaga experienţă acumulată de-a lungul unor colaborări de succes cu viitori mari campioni americani: Andy Roddick, Jennifer Capriati, Maria Şarapova sau surorile Williams.

Soafia a impresionant mereu prin uşurinţa cu care a atacat mingea devreme, luând mereu mingea în urcare, spune Macci, antrenor care i-a prevăzut o ascensiune rapidă în Top 10 şi care, în ciuda faptului că Sofia are doar 21 de ani, vine mai târziu decât se preconizase. Macci spunea despre Sofia: „este singura jucătoare pe care am văzut-o să aibă un talent la fel de mare ca Martina Hingis“.Sofia era la vârsta la care cei mai mulţi copii încep şcoala primară când se antrena cu Anna Kournikova, Jim Courier sau Venus Williams. Aşa cum a făcut şi recent retrasa Caroline Wozniacki, Kenin a început să joace primele sale ITF-uri, la senioare, înainte chiar de a se afirma în Grand Slam-uri ca junioară. Daneza debutase în circuitul senioarelor la 15 ani, pentru ca apoi, la 16 ani, să triumfe la Wimbledon. Kenin jucase primul meci ITF ca senioară, la dublu, în ianurie 2013, la două luni după ce împlinise 15 ani, iar în martie 2015 câştiga primul trofeu - de finalistă, ca senioară, tot la dublu. Începând cu 2011, Statele Unite au dat opt campioane în Grand Slam-uri în proba de simplu a junioarelor. Sofia Kenin nu s-a numărat printre ele, însă cu o finală la US Open 2015, şi-a câştigat un wildcard pentru tabloul senioarelor din partea USTA.