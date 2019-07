Soţia lui Tamaş, disperată: Reacţia Ioanei despre fotbalistul dat dispărut spune totul. A vorbit şi patronul israelienilor

Gabi Tamaş a venit cu Hapoel Haifa într-un stagiu de pregătire în România, însă, după ce a jucat, sâmbătă, într-un amical cu CS Mioveni, a dispărut de la echipă!





Concret, el nu s-a mai întors la hotel, odată cu colegii săi, care au primit câteva ore libere după meci. Fundaşul de 35 de ani a lipsit şi de la antrenamentul de astăzi şi, în ciuda încercărilor repetate ale oficialilor echipei, a fost de negăsit până la această oră!





Contactată de cancan.ro, Ioana, soţia lui Tamaş, a oferit un răspuns care spune totul despre situaţia jucătorului: „Habar nu am unde este! Eu sunt cu familia, sunt foarte ocupată. Nu am reuşit nici eu să vorbesc cu el. Dar, ce? Sunt cumva mă-sa? Ce treabă am eu? Este treaba lui ce face! Nu ştiu unde se află acum“.





Patronul lui Hapoel: „Suntem foarte îngrijoraţi“





Patronul celor de la Hapoel Haifa, Yoav Katz, a vorbit şi el despre situaţia lui Tamaş, după cum a informat gsp.ro. „Noi suntem foarte îngrijoraţi că nu am dat de Tamaş. Nu ştim ce s-a întâmplat. Cei care au avut permisie au putut sta la restaurant până la 1.30 azi-noapte. Am vorbit personal cu el şi era în ordine în acel moment. De atunci nu mai ştim nimic de el. Vrem întâi să-l căutăm şi să ştim ce s-a întâmplat cu el, înainte să luăm alte măsuri. România nu e Statele Unite, China sau Rusia. E o ţară mică, dar noi sperăm din suflet să-l găsim. Nu sunt deloc liniştit, dar nu vreau să trag concluzii“, a spus Katz.





