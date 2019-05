Sorana, mărturisire şocantă după eliminarea de la French Open: Ce i s-a întâmplat la Paris şi în ce condiţii a jucat

Sorana Cîrstea s-a chinuit pentru a trece în trei seturi de Juvan (131 WTA), un lucky-loser care a înlocuit-o pe Petra Kvitova în turul I, după ce cehoaica s-a retras din cauza unei accidentări, iar astăzi a cedat în minimum de seturi cu anonima Aliona Bolsova Zadoinov (137 WTA): 6-7, 6-7.

După acest meci pierdut, Sorana a vorbit pentru trimisul Digi Sport, aflat la Paris, şi a explicat că o accidentare suferită la French Open a chinuit-o, ea nefiind în stare să joace la capacitate maximă.

Ce a spus Sorana Cîrstea?

*Am jucat cu ruptură de abdomen. Mi s-a-ntâmplat încă din primul tur, dar am încercat să trag de mine şi să joc şi turul doi pentru că mi se părea că am o şansă şi un culoar favorabil.





*E o accidentare destul de serioasă, o ruptură de gradul trei, de vreo doi centimetri. M-a împiedicat să joc ce voiam.





*Serviciul meu a fost o glumă, am servit cu 80 de kilometri la oră pentru că nu puteam din cauza durerii. Voi avea nevoie de 3-4 săptămâni de pauză, deci, cel mai probabil, voi reveni direct la Wimbledon.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: