Simona Halep vorbeşte după eşecul cu Cibulkova de la Wuhan: „Sunt tristă, accidentarea a venit de nicăieri“

Simona a declarat că accidentarea la spate a venit în primul joc al antrenamentului cu Petra Kvitova de duminică. Apoi, a stat în pat în următoarele două zile şi a urmat un tratament. Ea a mai spus că nu a vrut să se retragă, pentru că a muncit mult după eliminarea de la US Open.

„Dacă tot am venit aici, am vrut să las totul pe teren, până la ultima şansă. Chiar şi cu această accidentare, venită de nicăieri, am fost aproape în setul al doilea. Am jucat câteva puncte bune, acest meci îmi dă încredere că sunt la un nivel bun. Nu sunt dezamăgită, doar tristă pentru această accidentare“, a declarat Halep, care a mai resimţit dureri şi la picior în timpul meciului.

Simona a declarat că nu s-a înscris la Moscova din dorinţa de a-şi proteja locul unu. „Am vrut să schimb ceva înainte de Singapore, pentru că în anii anteriori nu mi-a mers aşa bine“.

Până la Moscova şi SIngapore, ea va juca săptămna viitoare la Beijing.