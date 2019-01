Simona Halep a spus care este recordul ei la jonglerii cu mingea pe picior şi pe cine preferă dintre Messi şi Ronaldo

"Iubesc fotbalul. Tatăl meu nu a avut o carieră profesionistă, dar a iubit fotbalul şi toată lumea îmi spune despre cât de talentat era. Am jucat mult fotbal când eram copil, pe străzi, alături de verişorii mei şi de fratele meu. Abilitatea mea de a jongla cu mingea a fost ceva natural. Nu am făcut nimic special pentru a învăţa. Îmi place să fac mai multe sporturi şi poate am puţin talent şi coordonare pentru fiecare. La fel ca în cazul oricărui sport, am jucat mult. Cred că recordul meu la jonglat este în jur de 89. Tată şi fratele meu mi-au împuiat tot timpul capul cu fotbalul. Ei se uită non stop la meciuri şi uneori mă uit şi eu cu ei. ", a declarat Halep.

Simona nu s-a sfiit să abordeze şi dilema privind cel mai bun fotbalist al momentului. "Ştiu că toată lumea vorbeşte că Messi şi Ronaldo sunt cei mai buni jucători de fotbal din lume. Eu vreau să spun că îi admir pe amândoi la fel de mult", a spus Simona pentru sursa citată.