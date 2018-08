Simona Halep, prima reacţie după eşecul de la Cincinnati! De ce a pierdut liderul WTA în faţa olandezei Kiki Bertens

"E a treia oara când vorbesc din pozitia de pierzatoare, imi pare rau ca nu am putut să câştig turneul, Vă multumesc ca ati venit alaturi de mine, am fost atat de obosita in aceasta saptamana, dar ma bucur ca am venit sa joc aici. Poate nu a fost atat de bine azi, multumesc echipei mele, cu siguranta ca vom mai avea momente frumoase in viitor", a spus Halep la finalul partidei, în care a irosit o minge de meci.

Aceasta s-a impus cu 2-6, 7-6, 6-2 şi a câştigat trofeul pus în joc. Simona a căzut fizic şi psihic în setul al treilea, fapt pus pe seama oboselii acumulate în ultima perioadă.