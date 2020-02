Simona Halep, mesaj răspicat în Parlament: „Nu cer pentru mine!“

„Nu am venit aici pentru mine, am venit pentru noua generaţie, care are nevoie de infrastructură. La noi în ţară nu prea există aşa ceva. Avem nevoie de o sală, unde să se joace meciurile pentru România, pentru echipa de Fed Cup. Sunt mulţi copii care au nevoie de susţinere. Vorbesc din punctul meu de vedere, sportul nostru e un sport scump şi nu poate fi susţinut aşa mult de familii. Chiar fac apel pentru această cauză, să se facă o infrastructură, să se facă un system. Şi federaţia noastră nu este normal să nu fie în rând cu celelalte. Tenisul românesc a avut multe rezultate în ultimii ani şi mai ales în trecut.