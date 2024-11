O firmă de arhitectură a dezvăluit planuri ce pot părea nebunești pentru construcția celui mai lung zgârie-nori din lume, o clădire neobișnuită în formă de U dincolo de „limita cerurilor”, relatează The Sun.

Proiectul „Big Bend”, imaginat pentru Manhattan, New York, propune o clădire uimitoare constând într-un U inversat cu o lungime de 1200 de metri.

Forma curbată a fost gândită ca o soluție economică pe fondul legislației urbanistice stricte - având în vedere că un zgârie-nori este mai scump cu cât este mai înalt.

Companiile imobiliare exploatează astfel o lege care le permite să cumpere drepturi aeriene de la clădirile învecinate.

Datorită unui design curbat, clădirea ocupă mai mult spațiu pe cer, fiind totodată mai ieftină, pentru că se scutește astfel din costul pentru înălțime.

Pe de altă parte, dacă nu ar fi curbată, ar fi mult mai greu să fie obținută autorizarea pentru proiectul arhitectural.

Dacă se concretizează, proiectul ar revoluționa arhitectura zgârie-norilor.

De pildă, ascensoarele s-ar deplasa în curbe, orizontal și în buclă.

Clădirea, dacă ar fi finalizată, ar fi cu 60 de metri mai înaltă decât One World Trade Center, cunoscut și sub numele de Freedom Tower, cea mai înaltă clădire din New York City.

Studioul american de arhitectură Oiio este cel care conceput planurile pentru acest zgârie-nori ieșit din comun.

Designerul Ioannis Oikonomou a explicat: „Există variate feluri prin care o clădire poate să iasă în evidență, dar pentru asta, clădirea trebuie să iasă literalmente în evidență”

Dacă reușim să îndoim structura în loc să fentăm regulile din New York, am avea posibilitatea de a construi una dintre cele mai prestigioase clădiri din Manhattan.

„Big Bend poate deveni o soluție arhitecturală modestă la limitările de înălțime ale Manhattanului”, a explicat el.

În pofida conceptului inovator, proiectul Big Bend a atras critici în special din cauza proporțiilor.

Potrivit De Zeen, unii dintre cei mai mari arhitecți din New York au exprimat o opinie nevaforabilă despre numărului mare de zgârie-nori foarte înalți din oraș.

„[Arhitectul] Steven Holl a spus că clădirile simbolizează inegalitatea în formă arhitecturală, în timp ce Liz Diller a spus că orașul riscă să fie „înghițit de dolar”, a scris site-ul.

„Localnicii și-au exprimat, de asemenea, îngrijorările cu privire la zgârie-nori plângându-se, de pildă că aceștia vor umbri Central Park”.

Architectural Digest a difuzat imagini ale schiței, titrând: „Acest zgârie-nori ar putea ruina orizontul New York -ului”.

Oiio, conform rapoartelor, ar avea în vedere „Rândul miliardarilor”, la sud de Central Park, drept locație pentru construcție, însă costurile pe metru pătrat sunt exorbitante.

„Se pare că înălțimea unei proprietăți funcționează ca licență pentru ca aceasta să fie scumpă.

Legile urbanistice ale orașului New York au dat naștere unui set particular de trucuri prin care dezvoltatorii încearcă să maximizeze înălțimea proprietății lor pentru a-i conferi prestigiul unei structuri înalte”, au explicat reprezentanții firmei.