Simona Halep a explicat unul dintre secretele sale: Le-am spus părinţilor să mă tragă de urechi!

Simona se află acum pe locul 3 mondial, după evoluţia de la Australian Open, dar rămâne un sportiv de excepţie, care nu a uitat de unde a plecat.

"Tenisul pentru mine este matematică. Eu nu am forţă, dar îmi place să găsesc unghiuri speciale, dificile pentru adversară. Îmi plăcea matematica la şcoală şi am asemănat-o cu tenisul. Nu am lipsit niciodată de la vreun antrenament. Am avut pasiune şi dorinţa de a fi cea mai bună, chiar dacă nu am crezut de la început, având în vedere că veneam dintr-o ţară mai micuţă, unde nu avem un sistem în tenis. Dar orice e posibil dacă tu crezi că acolo e locul tău.

Tenisul e un sport scump, eu am avut sprjinul familiei. Mulţi copii talentaţi se pierd pe parcurs din cauza asta. Am învăţat din momentele grele şi din cele frumoase. Le-am zis părinţilor să mă tragă de urechi dacă mă schimb. Înfrângerile dureroase pe care le-am avut m-au făcut să nu ajung cu capul în nori. Nu mai sunt aşa impulsivă şi nervoasă pe teren", a povestit Simona Halep la o conferinţă de presă susţinută la Braşov.

