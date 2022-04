Simona Halep, despre metodele lui Mouratoglou: Sunt foarte bucuroasă că am făcut pasul şi că am avut această oportunitate

Întrebată cum s-a simţit la primul tău meci, după ceva mai mult de o lună, la Madrid, un loc deosebit pentru ea, Simona Halep a spus că a avut emoţii cu adversara Shuai Zhang, pentru că a mai pierdut contra ei şi mereu i s-a părut dificil de jucat cu acesta.

”M-a ajutat că este un loc special şi că am amintiri frumoase aici, tot timpul am jucat un tenis bun. Am avut încredere când am mers în teren, am jucat multe meciuri la academie când am mers şi m-am antrenat. În fiecare zi am avut un meci, cu băieţi, de adevărat, dar am intrat cumva în mood-ul de competiţie şi a facilitate lucrurile. Am avut emoţii cu adversara, cu Shuai Zhang, pentru că am mai pierdut contra ei şi mereu mi s-a părut dificil de jucat, dar am făcut tot ceea ce mi-am dorit, ce am vorbit înainte de meci, a fost bine, am fost agresivă şi asta m-a ajutat să iau repede meciul”, a declarat Simona Halep într-un interviu pentru GSP.ro , după triumful de joi povestiind şi despre cum a implementat ideile noului antrenor, Patrick Mouratoglou.

Totodată ea a spus că a reuşit să implementeze pe teren tot ceea ce a lucrat cu Patrick în ultima vreme.

”Am reuşit şi asta mă face cel mai mult bucuroasă fiindcă acesta este şi obiectivul”, a afirmat ea.

Întrebată dacă după atâţia ani şi experienţă acumulată într-un anume sistem, nu i-a fost dificil să să se pregătească la o academie, Halep a spus că nu s-a aşteptat niciodată să facă acest pas.

”Nu am fost pro academii, pentru că nu am crezut că o să pot să fac faţă unui sistem foarte bine pus la punct, cu o anume oră de trezire, totul riguros, mi-a plăcut mai mult să fiu independentă, dar impactul pe care l-am avut când am intrat acolo şi m-am antrenat a fost ceva wow. Deodată am simţit că vreau să fac treaba asta. În momentul respectiv, Patrick nu era disponibil, dar am tot stat acolo şi m-am antrenat cu altcineva, a fost o experienţă deosebită şi vibe-ul de acolo m-a ajutat că iau decizia, care nu a fost una uşoară, să schimb toată rutina şi modul de viaţă, dar sunt foarte bucuroasă că am făcut pasul şi că am avut această oportunitate”, a explicat Simona Halep.

Întrebată de asemenea dacă în ce priveşte schimbările în joc există ceva mai altfel în ceea ce i-a propus Patrick, ea a răspuns că mindsetul.

”Loviturile e dificil să le schimbi la 30 de ani, după atâta vreme, însă am progresat un pic la lovitura de dreapta, m-a corectat şi chiar mă simt mult mai bine, şi la serviciu un pic, per total, s-au făcut unele mici modificări, dar cea mai importantă e poziţionarea în teren. Mi-aş dori să fiu şi mai solidă la acest capitol pentru că simt că acolo este un plus de dobândit şi aş putea reveni în top jucând aşa”,a precizat ea.

În ce priveşte umătorul duel, care va fi contra Paulei Badosa, Haleo spune că pentru ea este un challenge destul de puternic,

”Un meci greu, un challenge destul de puternic, dar nu am niciun fel de aşteptare, vreau doar să mă bucur de meci, să pun în practică ceea ce ne dorim, împreună cu Patrick, să cred că am şansa mea pentru că ştiu cum este să fii acolo, în top. Bineînţeles, are o încredere foarte mare acum, joacă probabil cel mai bun tenis al ei, dar e un duel bun şi sper să joc bine”, a mai adăugat ea.