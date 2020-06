Serena a făcut anunţul: Americanca şi-a explicat decizia privind participarea la US Open

Doar că, spre deosebire de fotbal, unde jucătorii şi conducătorii implicaţi în fenomen au avut această disperare, de a obţine permisiunea reluării meciurilor, din partea autorităţilor, la tenis, această „foame“ lipseşte cu desăvărşire! Sau, mai bine zis, motivaţia revenirii pe teren le lipseşte jucătorilor de top, care deja şi-au făcut plinul, din punct de vedere financiar. În schimb, colegii lor din afara Top 100 abia aşteptă să joace din nou, ca să-şi salveze carierele şi vieţile personale!

La nivel de elită însă, dezinteresul e evident! Federer (4 ATP) a şi anunţat deja că nu va mai evolua în 2020, motivând problemele medicale pe care le are, Nadal (2 ATP) a spus şi el, la începutul acestei luni, că situaţia nu e ideală, pentru reluarea turneelor, iar Simona Halep (2 WTA) tocmai a lăsat de înţeles că, dacă situaţia pandemiei nu se va schimba radical, în următoarele săptămâni, va mai juca doar în Europa, în acest an. Ceea ce ar însemna ca românca să sară peste US Open, turneu în care, oricum, are două eliminări în turul I şi una în turul II, în ultimii trei ani. Iar absenţa Simonei era la un pas de a fi urmată şi de retragerea Serenei Williams (9 WTA).

Posibila absenţă a Serenei de la New York a fost anunţată chiar de antrenorul ei, Patrick Mouratoglou. Şi a fost explicată de faptul că şefii tenisului au adoptat o măsură drastică, pentru a scădea riscurile răspândirii coronavirusului, în timpul US Open.

Concret, fiecare jucător va putea fi însoţit de doi oameni, după ce, iniţial, s-a vorbit chiar despre un singur însoţitor! În cazul Serenei, e clar că un loc va fi ocupat de Mouratoglou. Ceea ce înseamnă că americanca de 38 de ani va trebui să ia o decizie dură, privind cealaltă persoană cu care se va izola într-un apartament VIP, de care vor beneficia cei 32 de capi de serie. Doar dacă îşi va lăsa copilul acasă, Williams va putea să aibă alături de ea un alt membru al staffului! „Dacă Serena va accepta să stea trei săptămâni fără fiica ei? Mă îndoiesc“, a spus Mouratoglou, pentru CNN. „De când s-a născut Olympia, Serena n-a stat nici măcar o zi departe ea. Dar dacă va accepta să facă aşa ceva pentru US Open, asta e o întrebare la care va putea răspunde numai Serena“, a completat francezul.

A risipit emoţiile

La o zi după aceste declaraţii oferite de Mouratoglou, Serena a ţinut să lămurească lucrurile. „M-am gândit la acest anunţ toată ziua. Abia aştept să ajung la New York. Simt că Federaţia Americană de Tenis (USTA) va face o treabă foarte bună, se va asigura că toată lumea e bine. Va fi palpitant. La ora startului, vor fi cinci luni de când am jucat tenis ultima dată, va fi o nebunie! Nu mă înţelegeţi greşit, o să-mi lipsească fanii, atmosfera de la New York, oamenii care mă sprinjineau, dar abia aştept să joc“, a spus Serena, cu referire la faptul că US Open 2020 se va disputa cu porţile închise.

Jucătorii vor fi plasaţi într-o „bulă“

Iar golirea tribunelor n-a fost singura măsură dură adoptată de organizatori. Competiţia din acest an va crea o „bulă“. Pentru US Open, această „bulă“ va însemna închiderea participanţilor în nişte hoteluri plătite de USTA (doar prima cameră, cea de-a doua, pentru staff, va fi achitată de jucător!) şi în apartamente VIP, pentru capii de serie. Cine nu va dori să stea la hotel, îşi poate închiria un apartament în Manhattan, dar, în acest caz, îşi va plăti singur cazarea. Regula cu doi însoţitori rămâne valabilă şi aici! În plus, americanii au anunţat că ediţia din 2020 nu va avea nici calificări şi nici proba de dublu-mixt.

Mouratgolou crede că jucătorii puteau fi însoţiţi şi de un singur om, dacă organizatorii ar fi impus acest lucru, aşa cum s-a vehiculat, la un moment dat. „Se poate ca un jucător să fie însoţit doar de antrenor. Adică, acum 40 de ani, aşa era situaţia. Eu pot să vorbesc, în numele meu. Eu aş putea să mă ocup de antrenamentele Serenei, să joc împotriva ei. Sau ea poate juca în antrenamente cu alte sportive aflate în turneu. Şi de pregătirea ei fizică mă pot ocupa, dacă preparatorul îmi trimite programul. Iar pentru recuperare, Serena poate apela la maseurii puşi la dispoziţie de organizatori. Aşa că, teoretic, totul e posibil“, a afirmat Mouratoglou. Şi, indiferent de ce vor face vedetele circuitului, celebrul antrenor e de părere că US Open 2020 trebuie să meargă înainte, conform planului.

„Nici nu încape discuţie! Turneul trebuie să fie organizat, din motive financiare. Federaţia Americană de Tenis (USTA), în calitate de organizatoare, are mulţi oameni pe care trebuie să-i plătească. Ştiu că USTA a concediat deja un număr mare de oameni şi cred că federaţia are nevoie disperată de veniturile generate de US Open“, a adăugat Mouratoglou.