Schimbă Simona Halep antrenorul? Decizia surprinzătoare a unui coleg de breaslă poate fi în avantajul româncei

Lucrurile pot lua o întorsătură neaşteptată, deoarece Andrei Pavel tocmai a devenit liber. Marius Copil, singurul român din Top 100 ATP a anunţat aseară despărţirea de antrenorul lui: " Aş vrea să anunţ că în această săptămână am încetat colaborarea cu Andrei Pavel. Am învăţat multe în perioada în care am lucrat împreună, nivelul jocului meu a crescut şi am făcut împreună un rezultat excepţional, dar în acest moment am decis amândoi că e mai bine să ne oprim.

Lucrurile nu sunt însă foarte clare în privinţa lor, chiar Simona afirmând că nu a semnat niciun contract. „Nici nu am semnat pentru antrenor. Am hotărât acest lucru împreună şi prefer să rămân aşa. Ne cunoaştem de puţin timp şi e destul de greu. Vom vedea cum va decurge colaborarea, dar nu e deloc uşor“, a spus Simona după semifinala de la Doha.

Îi mulţumesc că a fost lângă mine şi a încercat să-mi transmită toate lucrurile pe care el le-a acumulat de-a lungul timpului.Mulţumesc, Andrei!"

Andrei Pavel a fost antrenorul Simonei Halep în 2017-2018, în acelaşi timp cu Darren Cahill. El a asistat-o pe Simona la Beijing, în urmă cu doi ani, când Halep a devenit numărul 1 mondial. Anul trecut, în vară, Pavel a renunţat la colaborarea cu Simona şi a trecut la Marius Copil.

