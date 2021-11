Scandal uriaş între Ciprian Marica şi Ilie Năstase, naş şi fin. Nasty a ajuns la spital de supărare: Nu-mi vine să cred ce mi-a făcut

Ciprian Marica a solicitat la Tribunal ca Ilie Năstase să nu mai facă parte din proiectul Fundaţiei Ilie Năstase, cea care administrează Baza Voinţa, anunţă, în excusivitate, Prosport.ro. Miza este mare: terenurile extrem de valoroase, care intră în patrimoniul Fundaţiei. Cererea formulată de Ciprian Marica a fost admisă pe 7 octombrie, iar Ilie Năstase a fost şters din Fundaţia care îi poartă numele, mai scrie sursa citată. În locul lui Nasty, Marica i-a introdus în Fundaţie, prin modificarea actului constitutiv, pe tatăl şi unchiul său.

Ilie Năstase: "Am probleme cu inima, am bypass, nu mă simt prea bine"

Ilie Năstase s-a declarat şocat de felul în care a fost trădat de naşul său, Ciprian Marica: „Nu-mi vine să cred ce mi-a făcut Ciprian Marica! Mi-a luat baza Voinţa, m-a scos din fundaţie! M-a anunţat acum avocatul. Am şi probleme cu inima, am bypass, nu mă simt prea bine… L-a băgat pe taică-său în Fundaţia mea, imediat ce m-a scos pe mine! Şi pe unchiul lui l-a introdus, nu-mi vine să cred. Nu am ce să discut cu el, o să discute avocatul. Stau cu soţia mea şi nu ne vine să credem ce se întâmplă”, a mărturisit Ilie Năstase, contactat de ProSport.