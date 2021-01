Scandal colosal: Şumudică, făcut praf de şeful clubului Gaziantep! A dezvăluit cât câştigă românul

Marius Şumudică are zilele numărate la Gaziantep

Visul frumos al lui Marius Şumudică la Gaziantep s-a terminat! Chiar dacă a făcut minuni la o echipă care nu exista în prima ligă până la venirea sa pe bancă, finalmente, tehnicianul român a „reuşit“ să-şi umbrească munca printr-un comportament ciudat.

Concret, în ultimele săptămâni, după fiecare meci, Şumudică s-a plâns ba în presa din România, ba în cea din Turcia că nu i s-a oferit încă o prelungire a contractului scadent până în vară. Şi periodic a ameninţat că va părăsi Gaziantep! Asta în ciuda faptului că mai e de jucat o jumătate din stagiunea actuală şi, de aceea, graba românului de a obţine prelungirea contractului, încă de acum, i-a enervat pe şefii clubului. Chiar şi aşa, cât timp Gaziantep a avut o serie formidabilă, de 15 meciuri fără înfrângeri, tensiunile existente între antrenor şi conducere au fost mascate de rezultatele bune.

Din păcate pentru Şumudică, astăzi, într-o partidă din etapa cu numărul 18, s-a încheiat şirul partidelor fără înfrângeri pentru Gaziantep. În deplasarea de la Sivasspor, ocupanta locului 9 din 21 în campionat, echipa lui Şumudică a fost învinsă cu 1-2. Cu tehnicianul român în tribune - Şumudică a fost suspendat pentru cumul de cartonaşe galbene -, dar şi fără Alin Toşca, suspendat şi el, Gaziantep a deschis scorul prin Maxim (4). Apoi însă, totul s-a năruit. Arsalan a marcat de două ori (41, 47), brazilianul Jefferson a văzut „roşu“ la Gaziantep (79), iar Sivasspor a luat toate puncte, câştigând cu 2-1.

După acest meci, a izbuncit un scandal colosal între Şumudică şi preşedintele lui Gaziantep, chiar dacă, în continuare, echipa e pe locul 3 cu 31 de puncte strânse din 17 partide. Beşitkaş (34 de puncte) şi Fenerbahce (32 de puncte) ocupă primele două poziţii ale clasamentului, fiecare având câte 16 partide disputate.

12 septembrie 2020 era data la care Gaziantep pierduse ultimul meci până la cel de astăzi. Se întâmpla în prima etapă din actalul sezon, 1-3, cu Galatasaray, în deplasare.

Ce a spus Marius Şumudică?

*Clubul a anunţat că mi-a făcut o ofertă mai bună. E o minciună. Mi-au cerut o reducere salarială de 10%. Am oferit echipei 80.000 de euro din buzunarul meu, iar preşedintele m-a întrebat de ce îi dau jucătorilor şi nu îi dau clubului.

*E foarte greu să continui în aceste condiţii. Sunt la echipă până la finalul contractului (n.r - finalul acestui sezon). Vreau să muncesc în această ţară, dar nu sunt respectat.

*Succesul meu e evident, dar asta este răsplata? Să-mi reducă salariul? Voi aţi accepta asta? Consider această propunere drept o insultă. Contractul meu expiră la finalul sezonului. Sunt aici până la finalul sezonului, dar nu ştiu mai departe.

Ce a spus preşedintele Mehmet Buyukeksi?

*Contract, contract, contract după fiecare meci! Fotbalul turc are momente grele, stadioanele sunt goale. Nu există venituri, nu există sponsori. N-am redus niciun salariu în acest an. Barcelona vrea să reducă salariile jucătorilor săi. Ce legătură are asta cu lipsa de respect?! Galatasaray a redus salariile cu 20%. Trebuie să facem şi asta.



*Plătim antrenorului 920.000 de euro. El îşi plăteşte singur secunzii. Există, de asemenea, un bonus de 240.000 de euro pe punct. Plătim 1,2 milioane de euro, dar acum el vrea 1,6 milioane de euro, 1,9 milioane de euro cu tot cu prime.



*El îşi asumă acest succes, în întregime. Cum se poate întâmpla aşa ceva? Dacă există un succes, e un succes comun, de la magazioner până la conducere. Aţi auzit vreodată că a jucat bine un antrenor şi am câştigat? Am vrut o reducere de salarii pentru că nu ştim ce se va întâmpla, anul viitor.



*El spune că suntem pe locul trei acum, dar campionatul nu s-a terminat încă. Să vedem cum terminăm. Nimeni nu e mai presus de club.