Sărăcia şi tupeul, specialitatea casei în fotbalul românesc: De ce avem un sistem grav bolnav

Însănătoşirea fotbalului românesc pare a fi o misiune imposibilă. Pentru că, indiferent de cum se numesc oamenii care conduc Federaţia şi Liga, sistemul e bolnav. Cronic şi, din păcate, incurabil.

Şi avem încă o dovadă în acest sens, când vedem ce vine din spate, de la nivelul ligii secunde. În următoarea stagiune, vom scăpa în Liga I de Academica Clinceni şi Gaz Metan Mediaş, ambele în „moarte clinică“ deja. Din păcate, aceste grupări muribunde vor fi, foarte probabil, înlocuite în prima ligă de altele. Cele care vor promova din eşalonul secund.

Deja sunt cu „mâna întinsă“

Luni seară, Petrolul, învingătoare acasă, 2-0 cu Concordia Chiajna, şi-a rezolvat revenirea în Liga I după şase ani. Deşi promovarea unei formaţii de tradiţie şi foarte iubită e un lucru bun, din păcate, ea doar întregeşte lista echipelor din primul eşalon cu mari probleme financiare. Pentru că, încă de luni seară, când a început sărbătoarea la Ploieşti, conducătorii echipei s-au plâns de lipsa banilor!

„Ce aţi auzit în presă e milizic faţă de situaţia reală prin care am trecut noi, de problemele de aici. Noi pe partea sportivă ne-am făcut treaba, acum aşteptăm şi la birouri să fie aşa“, a declarat antrenorul Nae Constantin (48 de ani), fost jucător emblematic în echipa Petrolului.

La fel a vorbit şi Claudiu Tudor (foto), fost jucător al „lupilor galbeni“, actualmente director sportiv al clubului.

„Fac un apel către autorităţi, s-au bătut cu pumnul în piept că ne vor ajuta, sper să vină alături de noi. Avem nevoie! Echipa asta a venit după trei ani de lapte şi miere, în care s-au ratat toate obiectivele, inclusiv promovarea şi cupa. Ne-a fost destul de greu. Am început fără scut, fără sponsor, fără nimic. Mi-a fost destul de greu, ne-am simţit singuri, dar, împreună cu băieţii, am reuşit să o duc la capăt“, a spus Tudor (37 de ani).

De remarcat atât în discursul lui Nae Constantin, cât şi în cel al lui Claudiu Tudor că, aşa cum se întâmplă în România, mai toate echipele caută finanţarea din partea autorităţilor locale, în loc să fie preocupate de marketing, de atragerea sponsorilor, aşa cum se întâmplă, de fapt, în Occident, în sportul de performanţă.

MM i-a dat de gol

Cât a costat însă promovarea Petrolului? Răspunsul a fost oferit de Mihai Stoica (foto), managerul celor de la FCSB, care are informaţii „pe surse“. „Petrolul a avut două milioane de euro buget (n.r. – în sezoanele precedente) şi, în sezonul ăsta, a avut 700.000 de euro, din ce am înţeles. Am stat în cantonament (n.r - la Ploieşti), la meciul cu Chindia, într-un complex... E senzaţional. Nu vezi la Bucureşti aşa ceva“, a explicat MM, la Orange Sport.

Hermannstadt e în insolvenţă

Pentru al doilea loc din play-off-ul ligii secunde, care duce direct în Liga I, se bat Hermannstadt şi Universitatea Cluj. Care s-au întâlnit, aseară, în meci direct, sibienii câştigând, în deplasare, scor 2-1. Problema e că cei de la Hermannstadt au şi ei probleme financiare, parcurg etapele necesare ieşirii din insolvenţă şi au jucători neplătiţi.

„Tipic românesc, jucătorii au o lună şi jumătate restanţe. Nemulţumiri sunt tot timpul. Ar fi important pentru oraş să ne întoarcem în prima ligă, vor mai veni oameni lângă echipă“, a spus, de curând, unul dintre acţionari, Claudiu Rotar.

Daniel Opriţa, antrenor CSA Steaua

CSA Steaua, scandalul care ia amploare

Pe lângă cele două formaţii care vor promova direct din „B“, adică ocupantele locurilor 1 şi 2 din play-off-ul ligii secunde, vor fi şi două grupări care vor juca baraj de promovare / menţinere cu locurile 7 şi 8 din play-out-ul Ligii I. Adică, Chindia şi Dinamo. Iar CSA Steaua, locul 4 în play-off-ul din „B“ ţinteşte acest baraj. Deşi, conform regulamentului, n-ar avea drept de promovare în primul eşalon!

Încă de la începutul sezonului s-a spus că CSA Steaua, fiind finanţată din bani publici, de către Ministerul Apărării Naţionale, nu poate evolua în Liga I din cauza prevederilor Legii Sportului. Chiar şi aşa, oficialii stelişti fac presiuni asupra federaţiei şi ameninţă cu un proces la Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne, dacă echipa nu va fi lăsată să meargă în barajul pentru promovare! Gazeta Sporturilor a şi intrat în posesia argumentelor cu care CSA Steaua s-a dus la FRF. Iată-le:

*Dreptul de promovare a fost obţinut pe teren.

*Steaua e un club de tradiţie.

*Infrastructura e una excelentă, de nivelul primei ligi.

*Bugetul e unul important, asigurat nu doar de MAPN, ci şi din sponsorizări şi parteneriate.

Federaţia rămâne pe poziţie. Deocamdată!

Argumentele prezentate de CSA Steaua n-au însă nicio legătură cu regulamentele aflate în vigoare. Exact acest aspect a fost subliniat şi de Federaţia Română de Fotbal, încă o dată, în luna martie, printr-un comunicat.

„Din punct de vedere legal, CSA Steaua nu are drept de promovare în Liga I şi, implicit, în situaţia în care va obţine meritul sportiv de a promova în Liga I, clubul nu va putea exercita acest drept. Cu privire la posibilitatea clubului de a participa la barajul pentru promovarea în Liga I, această chestiune a fost clarificată în mod detaliat prin Hotărârea Comitetului Executiv al FRF din data de 18.08.2020, care stabileşte printre altele: <<În toate cazurile în care o echipă situată pe loc promovabil sau care dă dreptul la barajul de promovare nu deţine licenţă pentru Liga I sau nu îndeplineşte cerinţele statutare şi regulamentare de participare în Liga I, locul respectiv va fi ocupat de următoarea echipă, cel mai bine clasată, din Liga a 2-a care îndeplineşte condiţiile de participare în Liga>>“, a transmis FRF.

Aşadar, la ora actuală, tupeul de a cere încălcarea regulamentului e argumentul suprem cu care CSA Steaua atacă promovarea în prima ligă. Rămâne de văzut dacă acesta va rezolva problema, aşa cum s-a întâmplat de atâtea ori în fotbalul românesc, în trecut.