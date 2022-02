Ruse a copiat-o pe Halep: Gabriela a rămas şi ea fără antrenor! Mesajul fostului tehnician

Dacă decizia Simonei a venit pe fondul unei dezamăgiri la Australian Open 2022, urmată de o cădere de opt locuri în ierarhia mondială, în schimb, Gabriela Ruse (24 de ani, 61 WTA) a rămas fără antrenor, deşi e pe un trend ascendent!

Chiar şi aşa, Andrei Cociaşu a scris că el şi Gabriela au ajuns la concluzia că e momentul să meargă pe drumuri separate.

„Aş dori să vă anunţ că, din păcate, colaborarea mea cu Gabriela Ruse a luat sfârşit. Cand am bătut palma, la începutul verii trecute, am stabilit împreuna că Top 50 WTA este un obiectiv cât se poate de tangibil şi realist, având în vedere oceanul de potenţial în care se scălda tenisul ei. Am crezut amândoi, zi de zi, în aceasta viziune şi mă declar foarte norocos şi recunoscător să fi luat parte la parcursul excepţional din ultimul an: primul titlu WTA, prima finală WTA, prima victorie pe tabloul principal al unui Grand Slam şi un salt de 150 locuri până pe nr. 61 mondial. Amintiri de neuitat! Aş dori să îi mulţumesc Gabrielei pentru şansa oferită şi îi urez mult succes pentru restul sezonului“, a scris Andrei Cociaşu.

La finalul lui 2020 era pe locul 159 WTA

Gabriela Ruse are 5 victorii şi 3 înfrângeri în 2022, an în care a debutat în Melbourne Summer Set 1. Aici, s-a oprit în turul II, după o înfrângere cu Simona Halep. Apoi însă, Ruse a trecut de calificările de la Sydney, câştigând două meciuri, plus încă unul pe tabloul principal. S-a oprit, din nou, în turul II, după un duel cu Kontaveit (9 WTA). În fine, în primul Grand Slam al anului, Gabriela a trecut de Paolini (49 WTA), dar a cedat în turul II, după o confruntare cu Kudermetova (29 WTA).

În acest moment, Ruse e a 5-a româncă din ierarhia WTA, după Halep (23 WTA), Cîrstea (32 WTA), Begu (56 WTA) şi Jaqueline Cristian (58 WTA). Ea a înregistrat o urcare de 11 locuri, după Australian Open 2022.

În ultimele sezoane, Gabriela Ruse mereu şi-a îmbunătăţit clasamentul de final de an, după cum se poate vedea mai jos:

*2021: 87 WTA

*2020: 159 WTA

*2019: 185 WTA

*2018: 251 WTA