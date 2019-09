România - Spania: Hagi a explicat unde s-a pierdut partida şi comentat prestaţia fiului său din repriza a doua

România a mai salvat aparenţele cu un final bun de meci cu Spania, însă, una peste alta, tricolorii au scăpat ieftin doar cu două goluri primite!





După meci, inclusiv Gheorghe Hagi a recunoscut superioritatea evidentă a oaspeţilor.





Ce a spus Gheorghe Hagi?





*Am întâlnit o echipă bună care ştie să joace fotbal. Au ritmul jocului. Trebuie să fim mai agresivi la mijloc. Când s-a făcut lucrul ăsta am ajuns la poartă şi am avut ocazii.





*Ne trebuia mai mult curaj, trebuia să stăm mai sus, să aducem presiune. Putea fi egal, fără probleme. Repriza a doua am jucat mai bine. Mai ales după ce a venit golul doi pentru ei.





*M-am obişnuit cu Ianis pe teren. Trebuie să avem răbdare cu ei, că sunt tineri. Nu e bine să pierzi, dar, ţinând cont că întâlnim Spania, putem vedea ce am făcut bine, pentru viitor.





