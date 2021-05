Rivaldo: „Mircea Lucescu ar face o treabă bună în Spania, Anglia sau Italia”

Rivaldo a spus pentru Betfair că realizarile lui Lucescu din acest sezon denotă experienţa lui în Ucraina şi că fanii îl vor ierta dacă le aduce în continuare succes. „Dat fiind trecutul pe care l-a avut, mă aşteptam la aşa ceva din partea lui Lucescu, care a profitat de calităţile sale şi experienţa din fotbalul din Ucraina. A reuşit să întrerupă dominaţia Şahtiorului şi a dovedit că este în continuare un manager grozav, capabil să aibă succes şi la alte cluburi,” a declarat Rivaldo.

„E normal să vedem o ostilitate din partea fanilor din cauza titlurilor câştigate alături de clubul rival. Va fi nevoie de timp pentru ca fanii lui Dinamo Kiev să accepte ideea că el este acum antrenorul echipei, dar sunt sigur că dacă va continua să câştige titluri pentru ea, fanii îl vor ierta mai repede,” a spus brazilianul pentru Betfair.

Rivaldo consideră că Lucescu încă poate antrena un club mai mare din ligile principale ale Europei dacă îşi doreşte, crezând că poate face faţă în La Liga, Premier League sau Serie A.

„Poate este adevărat că Lucescu a trecut cumva pe sub radar-ul echipelor mari europene în ciuda celor 33 de trofee câştigate în carieră. A avut o experienţă scurtă în Italia alături de Inter acum mai bine de 20 de ani, dar acum este mult mai experimentat şi se poate descurca mult mai bine. Acestea fiind zise, cred că a fost trecut puţin cu vederea, dar are calităţile necesare să antreneze echipe bune de club din Europa. Dacă încă trăieşte fotbalul cu entuziasm, sunt sigur că i-ar plăcea să antreneze un club mai mediatizat din ligile mari ale Europei. Va depinde de voinţa sa şi de agenţii săi, dar dacă judecăm după realizările pe care le are în spate, nu am dubii că ar fi bine primit la un club din Spania, Anglia sau Italia şi că ar face o treabă bună acolo,” a concluzionat Rivaldo.

În acest an, în primul sezon pe banca celor de la Dinamo Kiev, Mircea Lucescu a câştigat deja Campionatul şi Supercupa Ucranei şi este în cărţi pentru realizarea triplei, echipa sa fiind calificată în finala Cupei Ucrainei, programata pe 13 mai, împotriva celor de la Zorya Luhansk. De asemenea, echipa românului a terminat pe locul trei grupa în care a fost repartizată în Liga Campionilor şi a atins optimile de finală ale Europa League.