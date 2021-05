Revelion la Cluj: Suporterii CFR-ului au sărbătorit titlul pe stradă! VIDEO

CFR Cluj e de neoprit în România! Practic, ardelenii au pus „monopol“ pe titlul de campion.

Având în vedere rezultatele excelente din ultimii ani, CFR şi-a mărit şi capitalul de simpatie la nivel local. Dovadă că, după triumful de marţi seară, fanii echipei au celebrat acest ultim succes, ieşind pe străzile Clujului, după cum se poate vedea mai jos:









Dominaţia CFR-ului pe plan intern e atât de clară, încât parcă nici nu mai contează cine e antrenorul echipei, având în vedere că, după ce Dan Petrescu a luat trei campionate la rând cu formaţia din Gruia, succesorul său, Edward Iordănescu (42 de ani), a reuşit şi el performanţa câştigării titlului. Pentru fiul lui Anghel Iordănescu însă, triumful de marţi seară reprezintă o premieră, în cariera sa de antrenor.

Vizibil emoţionat la interviul de după victoria cu FC Botoşani, care a făcut CFR campioană, Edward Iordănescu şi-a găsit cu greu cuvintele.

Ce a spus Edward Iordănescu?

*E un moment frumos, unic. Pentru acest moment am venit. Am crezut de la început, n-a fost uşor. Când am preluat echipa, era într-o anumită situaţie, dar am recuperat puncte şi iată-ne campioni matematici.

*N-a fost un drum lin, n-a fost uşor, a fost o provocare deosebită pentru noi toţi. Mă bucur că în opt luni la CFR Cluj, am reuşit trei trofee din două bucăţi (n.r. - O Supercupă în precedentul mandat, o altă Supercupă în acest sezon, plus titlul în Liga I).

*Sunt momente unice de care ne bucurăm. E un titlu pentru oraş, pentru suporteri, pentru clubul CFR. Personal, dedic acest moment familiei mele, care tot timpul mi-a fost alături.

*Au fost critici când am venit, a fost lumea care m-a criticat că nu ştiu în ce intru, că echipa e consumată, dar echipa a arătat valoare. E în proporţie de 99% titlul băieţilor şi 1% al celor din spate. Am fost conştient de la început că nu va fi uşor. Mă bucur că s-a terminat cu bine şi aş vrea să spun că lumea uită uşor, în general. Aşteaptă impact imediat, nu acceptă paşi greşiţi.

*La orice echipă am fost în Liga I, eu mi-am îndeplinit obiectivele şi, uneori, le-am depăşit. Să ne aducem aminte de momentul foarte greu, ne-am strâns, echipa s-a ridicat în picioare şi am câştigat.

*E prea frumos momentul, vreau să ne bucurăm de el, probabil că, zilele următoare, vom înţelege şi mai bine ce am realizat. E multă oboseală şi n-aş vrea să umbresc acest moment cu comentarii despre ce urmează. Personal, sunt legat de CFR până la mijlocul lunii iunie, vom vedea ce voi face, în continuare.

*A fost un an atipic. Mi-aş fi dorit şi eu să avem câte o săptămâna între fiecare joc. A fost jocul de la Craiova cu un consum extraordinar, am venit direct la Botoşani, n-ai timp să te regenerezi. Am reuşit să depăşim aceste bariere şi, astăzi, suntem încununaţi cu acest titlu.

VEZI BUCURIA CFR-ULUI PE TEREN, DUPĂ VICTORIA CU BOTOŞANI