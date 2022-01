Record de etape în automobilismul sportiv românesc din 2022: peste 100 de runde în 17 campionate

Pe lângă etapele din campionat, mai sunt programate cupe şi evenimente individuale, primul de acest gen având chiar în acest weekend în Covasna, acolo unde 34 de echipaje din 5 ţări se întrec pe zăpadă la Romania Historic Winter Rally. Disciplinele cu cele mai multe etape sunt viteza în coastă (12, 6 în prima divizie şi 6 în a doua), raliurile, cu 9 runde, şi off road-ul cu 8. Şi în 2022, Transilvania Motor Ring va fi una dintre destinaţiile preferate ale piloţilor, un total de 16 etape din drift, Radical Cup, anduranţă, Klausenburg Retro, Time Attack şi vehicule istorice pentru competiţie urmând să aibă loc pe circuitul omologat de FRAS în judeţul Mureş.

Pe lângă un campion absolut, Campionatul Naţional de Raliuri Betano va decide şi cei mai buni piloţi atât la macadam, cât şi la asfalt. Calendarul va debuta pe 8-9 aprilie cu Raliul Maramureşului şi va continua cu Harghita (29-30 aprilie), Argeş (20-21 mai), Bucovina (17-18 iunie), Sibiu (15-16 iulie), Bacău (5-7 august), Iaşi (2-3 septembrie), Cluj (7-9 octombrie) şi Braşov (28-29 octombrie).

Divizia a doua va avea un calendar comun cu prima la raliuri. Campionatul Naţional de Viteză în Coastă va fi împărţit în două divizii, fiecare având câte 6 etape, însă cei din prima ligă pot aduce puncte şi de la etapele din divizia secundă pentru a urca în clasament.

Etapele principale se vor desfăşura la Râşnov (2-3 aprilie), Reşiţa (9-10 iulie), Sinaia (30-31 iulie), Gutâi (27-28 august), Câmpulung Muscel (17-19 septembrie) şi Poiana Braşov (15-16 octombrie). În acest an, sub egida FRAS au loc campionate de anduranţă, super slalom, klausenburg retro, women rally, rally raid, rally cross, off road, slalom paralel, radical cup, time attack, karting electric, drag, drift, istorice pe circuit, super rally, viteză în coastă şi raliuri. Automobilismul sportiv a cunoscut o expansiune spectaculoasă în ultimii 7 ani, ajungând de la 6 campionate şi puţin peste 500 de sportivi la 17 discipline şi peste 1.600 de piloţi licenţiaţi în fiecare sezon.