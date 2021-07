Rădoi, nemulţumit de convocările pentru JO, chiar dacă lotul lărgit a avut 96 de jucători! Cum s-a ajuns în această situaţie

Cu toate acestea, antrenorul susţine că obiectivul a rămas neschimbat, calificarea din faza grupelor.





"Nu sunt mulţumit pentru că au fost schimbările care au fost, nu decise de noi, sunt mulţumit că am luat jucătorii pe care i-am găsit disponibili, dar şi pe care noi i-am dorit şi cluburile au înţeles că aceştia erau cei mai buni jucători în momentul de faţă. Obiectivul rămâne cel puţin trecerea de grupe. După aceea vom vedea în funcţie şi de adversarul nostru şi de ce energie mai avem, pentru că va fi o climă aparte. Nu aş vrea să vorbesc de medalie, pentru că nu aş vrea să pun presiune pe anumiţi jucători fără experienţă la nivel internaţional", a declarat antrenorul, într-o conferinţă de presă, citat de news.ro.





Mirel Rădoi a precizat că România a fost în pericol să nu poată trimite un lot la Tokyo.





"Am avut lista iniţială de 61 de jucători, după aceea am creat o altă listă de încă 35 de jucători. Ajunsesem la un moment să avem 96 de jucători, dar în realitate erau 14-15 jucători, cu trei portari. Apoi şi portarii au căzut, ajunsesem într- situaţie în care pur şi simplu ne gândeam la ce alţi jucători mai puteam apela ca prezenţa noastră la JO să fie sigură. Am sperat până în ultimul moment la Budescu, era singurul pentru care se găsise o portiţă. Însă ieri au spus că nu îl mai lasă", a menţionat tehnicianul.





Rădoi a vorbit despre dificultăţile pe care le-a întâmpinat în alcătuirea lotului pentru JO.





"Negociem în continuare cu cluburile pentru că s-au modificat puţin datele şi avem dreptul de a shimba jucători din listă până diseară la ora 12.00. În acest moment, Botoşani încearcă se ne ajute cu jucători, la fel Viitorul, ne-a ajutat cu toate cererile noastre, Voluntari, la fel. Sunt jucători care ne-au pus la dispoziţie fără nicio obiecţie jucătorii pe care noi i-am dorit. Cu celelalte cluburi au existat negocieri, unii i-au lăsat, alţii au refuzat să lase jucătorii. Motivele sunt legate de faptul că e vorba de jucători care sunt titulari la echipele lor, sunt meciuri foarte importante pe care le au în mai multe competiţii din trei în trei zile. Sunt şi cluburi din străinătate, care iniţial şi-au dat acceptul, apoi au revenit şi jucătorii nu au mai fost lăsaţi, s-a întâmplat şi cu cluburi din ţară. Nici în momentul de faţă, lotul nu este definitivat, mai sunt câteva ore până diseară. Sperăm să nu mai apară surprize, cluburi care să-şi retragă jucătorii. Nu avem ce face, nu este o competiţie oficială, nu este o fereastră oficială (n.r. - în calendarul FIFA) şi atunci trebuie să ne conformăm. M-aş bucura ca jucătorii care ar fi trebuit să fie cu noi să joace la echipele la care au rămas, cluburile care au refuzat să dea jucărtori măcar să-i folosească, pentru că sunt jucători în atenţia echipei naţionale şi vor avea foarte multe minute jucate. M-a surprins (n.r. - decizia clubului CFR de a nu-l lăsa pe Ciobotariu la JO), dar nu e o situaţie în care să putem merge pe ceva foarte sigur. Probabil ceva s-a întâmplat la nivel de fundaşi centrali la CFR, probabil cineva s-a accidentat, a apărut ceva în momentul în care a fost retras, înseamnă că au nevoie de el. Cu George, la fel, accidentarea pe care a avut-o nu a decurs foarte bine, cei de la Reading nu au dorit să-l lase, se vor baza pe el să-l readucă la ritmul meciurilor şi de aici a venit această rechemare. Chiar dacă ambele cluburi şi-au dat iniţial acordul", a spus el.





Deşi iniţial a acceptat ca Denis Ciobotariu să fie prezent la Jocurile Olimpice, clubul CFR Cluj s-a răzgândit, motiv pentru care jucătorul nu s-a mai prezentat la reunire. De asemenea, cu toate că se afla la Bucureşti şi era pregătit să intre în cantonamentul de la Mogoşoaia, George Puşcaş a fost chemat de clubul Reading. Fotbalistul a anunţat staff-ul tehnic de acest lucru şi s-a întors în Anglia.

În aceste condiţii, selecţionerul Mirel Rădoi a decis să apeleze la Andrei Sîntean, fotbalistul care în sezonul trecut a bifat 20 de meciuri pentru Hermannstadt şi care a fost prezent şi la EURO 2019, unde a fost titular în 3 din cele 4 partide disputate de tricolori. Ştefan a ajuns aseară în cantonamentul de la Mogoşoaia.



Aşa arată acum lotul României pentru Jocurile Olimpice:

PORTARI: Marian Aioani (Farul Constanţa), Mihai Popa (Astra), Ştefan Târnovanu (FCSB); FUNDAŞI: Andrei Raţiu (Villarreal/Spania), Ricardo Grigore (Dinamo Bucureşti), Andrei Chindriş (FC Botoşani), Virgil Ghiţă (Farul Constanţa), Alexandru Paşcanu (Ponferradina/Spania), Radu Boboc (Farul Constanţa), Florin Ştefan; MIJLOCAŞI: Andrei Ciobanu (Farul Constanţa), Marius Marin (Pisa/Italia), Marco Dulca (Chindia Târgovişte), Dragoş Nedelcu (FCSB), Alexandru Dobre (Dijon/Franţa), Valentin Gheorghe (Astra), Ion Gheorghe (FC Voluntari), Tudor Băluţă (Brighton/Anglia); ATACANŢI: George Ganea (Farul Constanţa), Andrei Sîntean (Hermannstadt).





România face parte din Grupa B a turneului olimpic, alături de Noua Zeelandă, Coreea de Sud şi Honduras.





Turneul de fotbal din cadul JO va avea loc între 21 iulie şi 7 august.





Programul meciurilor în grupa tricolorilor:





Joi, 22 iulie





Noua Zeelandă – Coreea de Sud (ora locală 17:00, Kashima);





Honduras – România (ora locală 20:00, Kashima);





Duminică, 25 iulie





Noua Zeelandă – Honduras (ora locală 17:00, Kashima);





România – Coreea de Sud (ora locală 20:00), Kashima);





Miercuri, 28 iulie





România – Noua Zeelandă (ora locală 17:30, Sapporo);





Coreea de Sud – Honduras (ora locală 17:30, Yokohama).