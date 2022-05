Pliskova, sezon înfiorător de slab: Cehoaica, bătută şi la Roma. Cifrele ei spun totul

Karolina Pliskova are un 2022 de coşmar! În care, mai întâi, a ratat mare parte din sezonul de hard din cauza problemelor medicale, iar acum, când a revenit în circuit, se chinuieşte pe zgură.

Miercuri, Pliskova a mai bifat un rezultat slab: 2-6, 6-4, 4-6 cu Jill Teichmann (29 WTA) în turul II de la Italian Open. Eşecul a prelungit criza sportivei din Cehia care, în actuala stagiune, a înregistrat 2 victorii şi 5 înfrângeri. Ceea ce se reflectă deja şi în clasamentul mondial. Acolo, Pliskova a încheiat anul 2021 pe locul 4, iar acum, după eliminarea de la Roma, a căzut deja pe 8 WTA, în ierarhia virtuală, actualizată în timp real.