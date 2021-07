Osaka, pusă la zid de Boris Becker: „Unde e nenorocita de presiune, când duci o asemenea viaţă?“

Dacă Simona Halep (9 WTA) ar fi dat orice ca să fie aptă din punct de vedere fizic pentru a evolua la French Open şi la Wimbledon, în schimb, Naomi Osaka (2 WTA) a renunţat la aceste Grand Slam-uri, pur şi simplu!

Japoneza de 23 de ani s-a retras de la Roland Garros, după un prim meci câştigat cu Patricia Ţig, pe motiv că era presată să meargă la conferinţele de după meci! „Cred că cel mai bun lucru pentru turneu e să mă retrag, ca toată lumea să se poată concentra, din nou, la tenis. Adevărul e că am trecut prin lungi perioade de depresie, după US Open 2018 şi că le-am depăşit cu greu. Chiar dacă presa a fost mereu amabilă cu mine, nu sunt un bun orator. Voi lua o pauză, voi sta o perioadă departe de terenul de tenis“, a fost un fragment din mesajul postat de Osaka pe Instagram, atunci când s-a retras de la French Open, înaintea turului II.

Ulterior, japoneza a sărit şi peste Wimbledon, însă a anunţat că va evolua pentru Japonia la Jocurile Olimpice de la Tokyo (23 iulie - 8 august). Până atunci, într-o perioadă în care turneele de tenis au fost în plină desfăşurare, în mass-media din SUA au apărut imagini cu Naomi Osaka, relaxându-se în vila ei de 7 milioane de dolari din Beverly Hills. Probabil că de aceea neamţul Boris Becker (53 de ani), fost lider ATP, cu şase trofee de Grand Slam în palmares, a fost necruţător cu Osaka.

„E oare presiune mentală, în cazul ei? Nu prea cred. E presiune atunci când n-ai mâncare de pus pe masă. Când trebuie să-ţi hrăneşti familia şi n-ai un loc de muncă. Când suferi un accident care îţi poate schimba viaţa. Eu cred că în astfel de cazuri putem vorbi de presiune. Nu şi când ai 23 de ani, eşti sănătoasă şi familia ta e bine. Unde e nenorocita de presiune, când duci o asemenea viaţă?!“, a tunat Becker, potrivit „Mundo Deportivo“.

Naomi vrea să reinventeze relaţia cu presa

Între timp, Osaka şi-a mai schimbat discursul vehement, privind refuzul participării la conferinţele de presă. „Iubesc presa, nu iubesc toate conferinţele. M-am bucurat întotdeauna de o relaţie incredibilă cu mass-media şi am acordat numeroase interviuri individuale. Întotdeauna încerc să răspund sincer şi din inimă. În opinia mea, încrederea sportivului şi respectul faţă de presă trebuie să fie reciproce. Cu toate acestea, în opinia mea, formatul conferinţei de presă în sine e depăşit şi are nevoie de o schimbare majoră. Cred că îl putem îmbunătăţi“, spus ocupanta locului 2 WTA, pentru spaniolii de la „As“.

Cu acest prilej, Naomi a şi anunţat că e gata să revină pe teren, în cadrul Jocurilor Olimpice de la Tokyo. „Viaţa e o călătorie. În ultimele săptămâni, călătoria mea m-a dus pe o cale neaşteptată, care m-a învăţat multe şi m-a ajutat să cresc. Am învăţat câteva lecţii. Primul, că nu poţi fi pe placul tuturor. După ce am luat ultimele câteva săptămâni să-mi reîncarc bateriile şi să petrec timp cu cei dragi, am avut timp să reflectez. N-aş putea fi mai încântată să joc la Tokyo. Jocurile Olimpice în sine sunt speciale, dar să ai ocazia să joci în faţa fanilor japonezi e un vis împlinit. Sper să-i pot face mândri. De acum înainte, voi merge la conferinţele de presă, dar voi ţine cont şi de sănătatea mea mintală“, a explicat Osaka.

A câştigat nişte sume colosale până la 23 de ani

Faptul că Naomi Osaka şi-a permis să se retragă de la două turnee de Grand Slam, fiindcă prezenţa la nişte conferinţe de presă era deranjantă pentru ea, poate avea legătură şi cu liniştea financiară pe care şi-a asigurat-o deja pentru restul vieţii. Concret, la doar 23 de ani, ea a câştigat deja 20 de milioane de dolari din premiile încasate în turnee, fiind pe locul 20, în clasamentul all-time al banilor din tenisul feminin. Veniturile ei sunt însă mult mai mari, având în vedere că ea câştigă sume colosale din contractele de publicitate. Doar un exemplu: în 2020, Osaka a luat 38 de milioane de dolari din turnee şi din sponsorizări, după cum a notat „New York Post“.