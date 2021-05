Naomi Osaka s-a retras de la Roland Garros. Ana Bogdan este în turul trei

"Cred că cel mai bun lucru ce îl pot face este să mă retrag de la Roland Garros. Pentru toţi jucătorii şi pentru sănătatea mea mintală este să mă retrag pentru ca toată lumea să se poată concentra la turneu. Nu am vrut niciodată să distrag atenţia de la turneu şi recunosc că momentul nu a fost ideal", a declarat Osaka.

Osaka a spus că a trecut prin mai multe stadii de depresie după US Open 2018 şi că este o persoană introvertită, care cu greu îşi poate stăpâni anxietatea în public.

Osaka: Îmi cer scuze faţă de presa tenisului

"Îmi cer scuze faţă de presa tenisului, care mereu a fost bună cu mine. Dar nu este în felul meu să vorbesc în public şi mereu mi-e teamă. La Paris, m-am simţit vulnerabilă şi am crezut că este mai bine să evit presa. Am spus că eu cred că regulile sunt învechite şi am vrut să ştie toată lumea", a menţionat sportiva.