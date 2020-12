Messi, irezistibil: A devenit doar al doilea jucător din istoria fotbalului care reuşeşte aşa ceva

Viitorul lui Messi la Barcelona rămâne în ceaţă, dar prezentul a însemnat, în acest weekend, încă o pagină de aur adăugată în Cartea Recordurilor.

Concret, în confruntarea de pe „Camp Nou“, cu Valencia, Leo a marcat cu capul, din plonjon, după ce penalty-ul său fusese apărat, într-o primă fază, de Jaume Doménech (45+4). Până aici, nimic neobişnuit. Încă un meci, încă un gol pentru Messi. Doar că această reuşită a fost una cu adevărat specială! Pentru că a fost golul cu numărul 643 înscris de Leo pentru Barcelona. Şi cu acest bilanţ all-time, Messi a devenit doar al doilea fotbalist din istorie, după brazilianul Pele, care a reuşit să puncteze de 643 de ori pentru o singură formaţie.

Pele a izbutit această performanţă, la Santos (Brazilia), între 1956 şi 1974. Pentru Messi, această bornă a fost atinsă la Barcelona, între 2005-2020, după 748 de partide în tricoul blau-grana.

Din păcate, seara memorabilă a lui Messi a fost stricată, totuşi, puţin, deoarece Barcelona a mai făcut un pas greşit în La Liga, remizând cu Valencia (2-2).

După 13 meciuri disputate în campionat, catalanii sunt doar pe 5, cu 21 de puncte. Lider e Atletico Madrid, cu 29 de puncte strânse din 12 partide.

