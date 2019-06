Marius Vecerdea a discutat cu Ion Ţiriac despre situaţia tenisului românesc

„În primul rând am solicitat o întâlnire cu domnul Ion Ţiriac pentru a discuta despre lipsa totala de transparenţă, să-i spunem aşa, a executivului sau a oamenilor care conduc acum federaţia de tenis. Asta, datorită faptului că nu au publicat niciunul din cv-uri şi nici programele pe care candidaţii le-au depus pentru alegerile care urmează să se desfăşoare peste cateva zile. Al doilea motiv, este că voiam sa aflăm mai mult despre cum si sub ce formă domnul Ion Ţiriac doreşte să sprijine tenisul românesc, mai precis din aceasta funcţie de preşedinte al federaţiei. A confirmat că urmează sa candideze şi faptul că doreşte să ajute federaţia pentru un termen foarte limitat, de 6 luni. Încă nu am reuşit să mă clarific modul în care vrea să facă acest lucru. Ultimul aspect, cel mai important, am solicitat să agreeze o desfăşurare corectă a alegerilor şi cu fair-play, aşa cum se cuvine în tenis şi în sport. Am solicitat în mod special acest lucru datorită faptului că ultimele Adunări Generale s-au desfăşurat într-o notă foarte încordată şi am fost foarte surprins să văd o atitudine haotică şi chiar agresivă la persoana mea din partea mai multor participanţi la Adunarea Generală. Din păcate, imediat dupa întâlnirea cu dl. Ţiriac, am observat că lucrurile nu s-au îmbunătăţit. În continuare este lipsă de transparenţă, nu sunt publicate cv-urile şi programele fiecăruia, nu se cunosc efectiv nici măcar oamenii care votează, iar acest lucru este foarte grav. O să mai fac încă o dată un apel atât la dl. Ion Ţiriac ca participant activ la aceasta Adunare Generală şi candidat, dar şi la fosta conducere – Cosac, Marcu, Itu – pentru a avea o Adunare Generală cu mai mult bun simţ. Un alt aspect important este faptul că grupări sportive din România cu investiţii serioase, precum Tenis Club Pamira din Sibiu, nu au drept de vot. Este evident o sincopa, o greşeală a actualei conduceri şi a celor de dinainte, precum şi a Ministerului”

