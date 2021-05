Marius Şumudică s-a decis: „Nu există nicio variantă să vin la FCSB! Gigi Becali nu a acceptat cerinţa mea”

„Eu sunt liniştit! Am decis să nu fac acest pas! Sunt antrenor liber în continuare şi episodul FCSB a luat sfârşit! Nu există nicio variantă să antrenez echipa! Am avut o discuţie bărbătească şi am spus ce am avut de spus, şi, din cauza unor neconcordanţe, am decis să nu facem acest pas! Este cel mai bine.

Având îmi vedere ce îmi spun sufletul şi inima, eram îndoit! Profesional mi-aş fi dorit să lucrez la un club care îţi oferă toate condiţiile.

Am vorbit cu staff-ul meu şi nu am ajuns la un consens! Am hotărât că este mai bine să nu facem acest pas. Am întâmpinat greutăţi în formarea staff-ului, în ce îşi dorea Becali. Nu puteam lucra cu staff-ul meu, el nu voia să renunţe la cei din staff. Rămâne prietenul meu, dar nu puteam lucra niciodată.”, a declarat Şumudică la Digisport.

Patronul FCSB, Gigi Becali, a anunţat, miercuri, că Marius Şumudică va fi antrenorul echipei, din sezonul viitor, după ce Anton Petrea a refuzat să continue. El a anunţat şi detaliile contractului pe care îl va avea Marius Şumudică la echipa lui, prima cea mai mare, de 500.000 de euro, urmând a fi pentru calificarea în grupele Ligii Campionilor.