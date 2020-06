Majoratul unei reveniri istorice. Cum şi-a completat palmaresul americanul Andre Agassi, la Roland Garros

Am intrat în meci foarte nervos. Cu o noapte înainte eram foarte agitat. Iar nervii m-au făcut să încep foarte lent. Intrasem în partidă cu un plan de joc pentru a fi agresiv, dar dacă picioarele nu se mişcă aşa cum ar trebui pe zgură, este foarte dificil să faci ceva.

Mingea zbura, totul se petrecea atât de repede. Sunt foarte bucuros că am reuşit să întorc acel meci, de la două seturi la zero, sunt mândru de felul în care am luptat pentru acel al cincilea set şi apoi pentru nivelul de tenis pe care am reuşit să îl joc. Trebuie să spun că a fost cel mai bun moment pe care l-am avut pe un teren de tenis, cea mai mare realizare. Şi am avut sentimentul că voi trăi tot restul vieţii mele fără să mai pot avea vreun alt regret în ceea ce priveşte cariera mea.

Andre Agassi, pentru site-ul turneului de la Roland Garros