Lukaşenko, imagini care fac deliciul internetului: Preşedintele Belarusului, rănit la hochei VIDEO

Rusia a devenit un stat paria, odată cu invazia Ucrainei. Şi, totuşi, alături de Kremlin au rămas câteva ţări care, de asemenea, sunt pe lista neagră a comunităţii internaţionale. Printre care şi Belarus.

Regimul de la Minsk nu doar că aprobă atacul lansat asupra Ucrainei, dar chiar contribuie activ la această agresiune militară. Ceea ce explică atât sancţiunile internaţionale impuse Belarusului, cât şi imaginea proastă pe care o are dictatorul din această ţară, Aleksandr Lukaşenko (67 de ani).

Având în vedere această situaţie, e lesne de înţeles de ce acum imaginile cu Lukaşenko, rănit în timpul unui meci de hochei au devenit virale, spre amuzamentul mediului virtual.

Preşedintele Belarusului a fost lovit în timpul unei partide de amatori de un adversar, după cum se poate vedea mai jos:

🏒 Lukashenko has played hockey today and was hit with a stick in his face.



The press service of the self-proclaimed President of Belarus says that this happened by chance, but we would not mind if not. pic.twitter.com/vc1tDmJGSs