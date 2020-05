Imaginea zilei în sport: noua viaţă a jucătorilor de rezervă

Câteva reguli s-au schimbat la reluarea fotbalului, iar pentru a minimiza riscul răspândirii noului coronavirus, banca de rezerve arată, acum, total diferit. Jucătorii Borussiei Dortmund au urmărit partida cu măşti negre pe faţă, care le acoperă gura şi nasul, fiind despărţiţi de scaune goale.

Pentru că urmează un adevărat tur de forţă, cu partide înghesuite într-un interval scurt de timp, echipele au primit permisiunea de a efectua câte cinci schimbări de-a lungul partidei, în loc de trei, dar şi să înscrie mai mulţi jucători pe foaia de joc. Totuşi, nu toate echipele au profitat de acest lucru: Wolfsburg şi RB Leipzig au preferat să facă doar tradiţionalele trei înlocuiri.

Rezultatele înregistrate la reluarea Bundesligii (etapa 26):

Augsburg - Wolfsburg 1-2 (Jedvaj '54 / Seffen '43, Ginczek '90+1)

Borussia Dortmund - Schalke 4-0 (Haaland '29, Guerreiro '45 şi '63, Hazzard '48)

Dusseldorf - Paderborn 0-0

Hoffenheim - Hertha Berlin 0-3 (Akpoguma '58 - autogol, Ibisevic '60, Cunha '74)

RB Leipzig - Freiburg 1-1 (Poulsen '77 / Gulde '34)



Ultimul meci al zilei de sâmbătă este Fankfurt - Monchengladbach - ora 19:30.

All substitutes in the Bundesliga wearing masks pic.twitter.com/T2RMXZFGtL