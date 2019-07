Ianis Hagi, dezvăluiri despre faza penaltyului din meciul cu Germania. Ce le-a spus arbitrul jucătorilor noştri

În minutul 49 al semifinalei cu Germania, când România conducea cu 2-1, Ianis Hagi şi-a tras de tricou un adversar, într-o fază petrecută la limita careului de 16 metri. Hagi jr spune că arbitrul le-a transmis jucătorilor că va consulta VAR-ul, dar până la urmă n-a mai apelat la tehnologia arbitrajului video.

"La faza aceea fixă trebuia să stăm trei în faţă. Odată ce Cicâldău pleca la 2 cu 2 (n.r. doi jucători) la corner, eu trebuia să revin pe 16 metri. Când am văzut că Cicâldău a plecat, am plecat, dar deja adversarul meu direct plecase, pasa deja venea spre el. Am reuşit să îl prind din urmă, preluarea a vrut să şi-o facă în faţă şi i-a rămas în spate (n.r. mingea), şi, instinctiv, am vrut să trag ca să merg după minge. Când am văzut că îl trag de tricou, i-am dat drumul, dar era deja târziu. Oricum, ştiam că e în afara careului, eram sută la sută sigur că era în afara careului. Chiar şi colegii din teren au spus: ”stai liniştit, că o să se uite la VAR şi o să dea lovitură liberă, pentru că nu e penalty”. În momentul acela nici nu ştiu de ce nu s-a uitat la VAR. Arbitrul ne-a spus că se uită la VAR şi, din câte am înţeles, nici nu a cerut VAR. La fazele acestea la limită nu înţeleg de ce nu se pot uita”, a dezvăluit Ianis Hagi pentru Telekom Sport.

